Sinisterra breekt transferrecord voor Feyenoord met vertrek naar Leeds United

Luis Sinisterra verruilt Feyenoord voor Leeds United. De Colombiaan levert naar verluidt de Rotterdammers zo'n 25 miljoen euro op en daarmee is de aanvaller de duurste uitgaande transfer van de club. Dat bedrag kan nog oplopen tot 30 miljoen euro dankzij bonussen. Verder heeft Feyenoord ook een doorverkooppercentage bedongen.

Het recordbedrag stond op 18 miljoen euro, dat Liverpool in 2006 overmaakte voor Dirk Kuijt.

De 23-jarige Sinisterra kwam in 2018 voor zo'n twee miljoen euro over van het Colombiaanse Once Caldas. Na drie moeizame jaren, waarin hij onder meer zwaargeblesseerd raakte aan zijn kruisband, brak hij vorig seizoen door.

Sterk seizoen

Met 23 doelpunten, waaronder zes in de Conference League, was hij afgelopen seizoen topscorer van Feyenoord. Sinisterra tekende bij de Whites, die afgelopen seizoen degradatie net ontliepen, voor vijf seizoenen.