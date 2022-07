Automobilist (30) komt onder lijnbus na klap tegen boom in Oosterhout

Bij een ongeluk in een bocht op een tweebaansweg in Oosterhout is een 30-jarige automobilist uit die plaats om het leven gekomen.

Het ongeluk gebeurde rond 09.15 uur, meldt Omroep Brabant. De automobilist reed aanvankelijk in volle vaart tegen een boom. De man werd uit zijn auto geslingerd en kwam onder een rijdende lijnbus terecht.

Het is nog onduidelijk waarom de man, zoals ook de politie bevestigt, met grote snelheid tegen de boom opreed. De klap was zo groot dat de boom doormidden brak. Brokstukken van de auto lagen tot op honderden meters afstand.

Buschauffeur opgevangen

Een woordvoerder van busbedrijf Arriva bevestigt dat de automobilist eerst tegen de boom reed en vervolgens onder of tegen de bus terechtkwam. De buschauffeur is opgevangen en zal de rest van de dag niet meer worden ingezet. In de lijnbus zat één passagier, die bleef ongedeerd.

Volgens een aantal buurtbewoners staat de Kreeksluisweg waar het ongeluk gebeurde al langer bekend als zeer gevaarlijk. Er zou vaak te hard worden gereden. Ook is vaker sprake van ongelukken.