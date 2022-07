Canadese zwemster: 'Ik werd gedrogeerd op WK zwemmen'

De Canadese zwemster Mary-Sophie Harvey is na een wedstrijd op het WK zwemmen gedrogeerd, schrijft ze op Instagram. Dat gebeurde eind vorige maand in Boedapest. Volgens Harvey raakte ze plotseling buiten bewustzijn toen ze haar bronzen medaille ging vieren met ploeggenoten en kwam ze pas vier tot zes uur later weer bij, met blauwe plekken over haar hele lichaam.

In het bericht toont Harvey de beurse plekken die nog op haar benen zitten. "Ik heb ook op andere plaatsen nog blauwe plekken, maar vind het ongemakkelijk om die te laten zien."

Wat er precies gebeurd is in de uren dat ze buiten bewustzijn was, zegt Harvey niet te weten, wel dat ze naar huis gedragen is door vrienden en wakker werd met haar ploegleider en haar dokter aan haar zijde. In het ziekenhuis bleek later dat ze een lichte hersenschudding en een gekneusde rib had. "De dokters zeggen dat ik geluk heb dat dat alles is."

'Nog nooit zo geschaamd'

In haar post suggereert Harvey dat er iets in haar drankje is gedaan. "Ik heb me nog nooit zo geschaamd, ik merk ook dat ik word veroordeeld." Ze doet haar verhaal naar eigen zeggen vooral om anderen te waarschuwen goed op te letten tijdens het uitgaan, en somt krantenartikelen op over een toename van 'drink spiking' in Europa en Canada.

"Helaas gebeurt het vaker dan we denken en wordt er niet veel over gepraat. Het is moeilijk voor slachtoffers om hulp te krijgen en ze worden al snel veroordeeld. Ik had gewild dat iemand mij van te voren beter had voorgelicht."

'Onder de radar'

Gedrogeerd worden tijdens het uitgaan is een risico waar veel jongeren rekening mee houden, ook in Nederland, zo blijkt uit een recente enquête van NOS Stories. Er worden echter nauwelijks harde cijfers verzameld over hoe vaak het voorkomt, door politie en andere instanties.

"Misschien is het wel een groter probleem dan we dachten en blijft het onder de radar", zei Ruben van Beek van het Trimbos Instituut tegen NOS Stories. "We kunnen dit moeilijk inschatten."