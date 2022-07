Justitie: schietpartij in Zwolse McDonald's was moord met voorbedachte rade

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat ervan uit dat de 32-jarige Veysel Ü. op 30 maart met voorbedachte rade twee broers heeft doodgeschoten in de Zwolse McDonald's. Het OM wijst erop dat Ü. het moordwapen een week voor de schietpartij heeft opgegraven en klaargelegd in zijn auto.

Vanochtend was de eerste rechtszitting tegen Ü., meldt RTV Oost.

Tal van getuigen zagen hoe de verdachte die 30e maart midden in het restaurant een wapen trok en de twee broers van dichtbij neerschoot. In de McDonald's brak paniek uit. Ouders duwden hun kinderen onder tafel. Veel mensen vluchtten naar buiten. De politie vond later elf kogelhulzen.

Nooit resultaat

Volgens het OM was sprake van een hoogoplopend conflict tussen de verdachte en familie van de slachtoffers. Ü. zou de familie bijna een miljoen euro hebben gegeven om te investeren in Turkije. Dat zou ook geld zijn van onbekende anderen. Van dat geïnvesteerde geld heeft hij naar eigen zeggen nooit resultaat gezien. Volgens het OM gaat het mogelijk om crimineel verkregen geld.

Wekenlang zou er over en weer gesproken zijn over het geld. Het contact verliep voornamelijk via de zoon van één van de slachtoffers. Daarbij zou ook flink gedreigd zijn. Tijdens het laatste gesprek in de McDonald's in Zwolle zou één van de slachtoffers nog meer geld hebben gevraagd en wederom dreigementen hebben geuit.

Iets geknapt

Dat laatste gesprek tussen verdachte en de broers begon om 17.00 uur en duurde bijna een uur. Het gesprek escaleerde toen Ü aangaf dat hij niet kon betalen, vertelde hij in een verklaring waar de NOS eerder over schreef. "Ik kreeg te horen: ik schiet je dood en we nemen je kinderen ook mee."

Toen zou er iets bij hem geknapt zijn, zei de verdachte tegen de politie. "Ik voelde me kapot van binnen." Nadat de verdachte nog koffie had besteld en betaald, opende hij het vuur op de slachtoffers.

"We gaan niet moeilijk doen, over wie het heeft gedaan. Hij heeft elf kogels afgevuurd", zegt het OM. "En alle elf raak. Best knap als je handelt vanuit een opwelling, zoals de verdediging stelt." Zes kogels troffen de ene broer, vijf de andere.

Psychische overmacht

Volgens zijn advocaten zag de verdachte geen andere uitweg meer dan schieten, nadat hij lange tijd was opgelicht, afgeperst en bedreigd. Volgens hen was er sprake van psychische overmacht. "Ze waren zelfs van plan om zijn familiebedrijf te kapen."

De verdachte vluchtte na de schietpartij in zijn zwarte Opel Corsa, om zich later op de avond te melden bij de politie. Tijdens zijn vlucht heeft hij zijn telefoon uitgezet en samen met het moordwapen uit de auto gegooid. Telefoon en pistool zijn nooit teruggevonden. Volgens justitie blijkt hieruit dat hij berekenend heeft gehandeld.

Erg spijt

De verdediging stelt juist dat hun cliënt alles in het werk heeft gesteld om de politie te helpen in het onderzoek. "Hij heeft erg spijt van wat hij heeft gedaan. Zeker omdat er zoveel kinderen aanwezig waren."

Volgens advocaten die de nabestaanden bijstaan, had hij zich al veel eerder bij de politie moeten melden, als hij zich zo bedreigd voelde. Dan hadden deze moorden voorkomen kunnen worden, is hun gedachte.

De verdachte was er vandaag niet bij. Een volgende rechtszitting is vermoedelijk in september. Een eindproces in de zaak zal nog op zich laten wachten. Tot die tijd loopt et politieonderzoek nog. Zo moeten verschillende berichten in telefoons nog worden onderzocht.