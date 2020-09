'Derde van psychiaters emotioneel uitgeput en denkt aan stoppen'

Een enquête onder meer dan 800 Nederlandse en Vlaamse psychiaters en psychiaters in opleiding, geeft een verontrustend beeld over de beroepsgroep. Bijna 30 procent van de ondervraagde psychiaters voelt zich emotioneel uitgeput. Een even groot deel denkt er weleens aan te stoppen met het werk.

"Dat is zorgelijk", zegt Joeri Tijdink van De Jonge Psychiater, de belangenorganisatie die de enquête opstelde. "Enerzijds zie je hele gepassioneerde mensen die er heel graag voor hun patiënten willen zijn. Maar anderzijds lopen ze er ook tegenaan dat ze geen autonomie voelen en worden tegengewerkt door bureaucratie. Dat is een hele ingewikkelde patstelling."

Werkdruk

De ondervraagden geven aan vooral ontevreden te zijn over hun positie binnen de ggz. Vier op de tien geven aan dat de gezondheidszorg te groot is geworden om nog persoonlijke zorg te kunnen bieden. Ook willen ze een meer leidende rol.

"De psychiater is de laatste jaren gemarginaliseerd in ggz-instellingen", zegt Tijdink in het NOS Radio 1 Journaal. "We worden steeds meer naar achteren geschoven en er eigenlijk pas bij geroepen als er problemen zijn of als het heel erg complex wordt."

Ook vinden bijna alle psychiaters de wachtlijsten te lang en hebben velen last van de hoge administratieve druk. Verder klagen ze erover dat maatschappelijke problemen op het bordje van de psychiaters terechtkomen, zoals de behandeling van de zogenoemde verwarde personen.