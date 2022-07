Oost-Oekraïense regio Loegansk is gevallen: hoe nu verder?

De Oost-Oekraïense regio Loegansk lijkt volledig in Russische handen gevallen. Na het verlies van Lysytsjansk hebben Oekraïense troepen zich teruggetrokken achter de provinciegrens van Loegansk. De brede verwachting is dat de Russische inspanning vooral naar de verovering van de gehele provincie Donetsk gaat. Hoe gaat de strijd vervolgd worden?

De eerstvolgende linie ligt rond de plaatsten Bachmoet en Soledar, zegt Oost-Europadeskundige Bob Deen van het Instituut Clingendael. "Die plaatsen liggen in een dal, terwijl de Russen op een heuvel aan de oostkant staan. Zolang de Oekraïners in het dal zitten, zijn zij kwetsbaar, maar zodra de Russen die plaatsen binnentrekken, zijn juist zij kwetsbaar."

Op de grotendeels verwoeste havenstad Marioepol in het zuiden en de stad Lyman in het noorden na heeft het Russische leger nog relatief weinig terreinwinst geboekt in de regio Donetsk. Een gebied ter grootte van tweederde van Nederland is nog in Oekraïense handen.

Slovjansk is het doelwit van zware artilleriebeschietingen door de Russische troepen in Oost-Oekraïne. De stad in de regio Donetsk is zwaar getroffen. - NOS

De voorzitter van de Russische Veiligheidsraad, Nikolaj Patroesjev, herhaalde deze week nogmaals welke doelen moeten worden behaald voordat de militaire operatie in Oekraïne is voltooid: het "denazificeren" en demilitariseren van Oekraïne en bewerkstelligen dat het land een neutrale positie tussen de NAVO en Rusland inneemt.

Donetsk zal Rusland veel mensen en middelen kosten, verwacht defensiespecialist Peter Wijninga van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. "Poetin zal koste wat het kost de hele Donbas in handen willen krijgen, anders kan hij geen overwinning verkopen aan de achterban. De kans is groot dat dat uiteindelijk ook wel lukt."

Ruslandcorrespondent Iris de Graaf:

"In de populaire talkshows gaat het iets minder over een mogelijke kernoorlog met 'het Westen', maar meer over de dagelijkse gevechten in de Donbas. Russen horen vrijwel dagelijks een lofzang over hoe het Russische leger steeds beter wordt in steden innemen, met naar verluidt steeds minder slachtoffers aan Russische zijde.

Op sociale media zie je wel een verschil ontstaan in de retoriek van Russen. In reacties zeggen Russen nu dat de talkshows te voorspelbaar zijn, een herhaling van dezelfde informatie. En dat ze nu vooral op zoek gaan naar 'andere' informatie uit de Donbas, bijvoorbeeld via Telegram. Dat lijkt erop te duiden dat Russen meer en meer beseffen dat het allemaal niet zo soepel gaat."