Gasunie stelt levering vloeibaar gas in Eemshaven zeker

Gasunie-dochter EemsEnergyTerminal heeft afspraken gemaakt met twee partijen die vloeibaar gas (lng) gaan leveren aan twee drijvende terminals in de Eemshaven, in het uiterste noordoosten van het land.

Zo wordt de afhankelijkheid van Russisch gas aanmerkelijk verminderd, laat minister Jetten voor Klimaat en Energie weten. De contracten zijn goed voor in totaal zeven miljard kubieke meter aardgas, meldt RTV Noord.

Gasunie heeft afspraken gemaakt met het Tsjechische CEZ a.s. en het Brits-Nederlandse Shell Western LNG BV. Vloeibaar gas is diepgevroren (min 160 graden Celcius) en neemt daardoor veel minder ruimte in dan gas dat bijvoorbeeld in Groningen uit de grond wordt gehaald.

Lng wordt per schip aangevoerd naar twee grote drijvende terminals die in augustus in de Eemshaven komen te liggen. In de terminals wordt het vloeibare gas omgezet naar 'gewoon' aardgas, dat in het gasnetwerk wordt gepompt.

Verdubbeling

Beide terminals hebben samen een capaciteit van acht miljard kubieke meter gas. Gasunie denkt dat ook voor de levering van de resterende één miljard kubieke meter op korte termijn een afspraak kan worden gemaakt.

Gasunie zet voor vloeibaar gas niet alleen in op de Eemshaven. Tegelijkertijd wordt ook de al bestaande lng-installatie op de Maasvlakte verbeterd. In totaal kan Nederland dan voor 24 miljard kubieke meter aan vloeibaar gas importeren, dat is twee keer zoveel als de huidige capaciteit.

In Nederland wordt per jaar grofweg veertig miljard kubieke meter gas gebruikt - daarvan is dus nu een flink deel 'gezekerd'.

"Mede dankzij de tomeloze inzet van Gasunie kunnen we de importcapaciteit van vloeibaar gas in Nederland dit jaar nog verdubbelen", reageert minister Rob Jetten. "Dat is samen met onze inzet op snellere verduurzaming en het vullen van de gasopslagen cruciaal om zo snel mogelijk minder afhankelijk te worden van Russisch gas."