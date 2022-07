Bedenker Japanse stripreeks Yu-Gi-Oh! dood gevonden in zee

De bedenker van de Japanse stripreeks Yu-Gi-Oh!, die begin deze eeuw een populair kaartspel en televisieserie voortbracht, is overleden. Het lichaam van de 60-jarige Kazuki Takahashi werd op zee gevonden bij Nago, op het zuidelijke eiland Okinawa, meldt de Japanse omroep NHK.

Takahashi had een snorkeluitrusting aan toen hij gisteren werd gevonden. Vandaag werd zijn lichaam geïdentificeerd. De autoriteiten doen nog onderzoek naar zijn overlijden.

Kaartspel en tekenfilmreeks heel populair

De manga Yu-Gi-Oh! - een soort strip of beeldroman - kwam in 1996 uit en werd regelmatig uitgegeven tot 2004. Het verhaal draait om hoofdpersoon Yugi, die met behulp van zijn kaartspel monsters kan oproepen en zo kan duelleren met tegenstanders.

De manga bracht al snel een anime voort, een Japanse tekenfilmreeks. Die werd tussen 2000 en 2004 gemaakt. Tot op heden worden er nog steeds van Yu-Gi-Oh! games gemaakt.

Uiteraard werd het kaartspel ook in het echt uitgebracht. Dat kende begin deze eeuw zijn hoogtijdagen, ook in Nederland. Waar Pokémonkaarten vaker werden gekocht om te verzamelen of te ruilen, gebruikten mensen de kaarten uit Yu-Gi-Oh! eerder om met elkaar te spelen en duelleren.