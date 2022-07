Haagse scootmobielers boos over maximumsnelheid van 8km/u

Scootmobielers in Den Haag zijn boos dat de gemeente hun maximumsnelheid wil verlagen van 16 naar 8 kilometer per uur. Vanochtend demonstreerden ze in het Haagse stadhuis.

"Met die snelheid kruip je over de weg", aldus een van de actievoerders bij Omroep West.

De gemeente Den Haag benadrukt dat het om een proef gaat, vooral bedoeld om gevaarlijke situaties in het verkeer tegen te gaan. "Die proef loopt nu en wordt eind dit jaar geëvalueerd", aldus een woordvoerder.

De nieuwe snelheidslimiet geldt niet voor alle gebruikers, maar alleen voor mensen die een scootmobiel van de gemeente krijgen. "En dan alleen voor de scootmobielen die nieuw worden uitgegeven."

Dick Reuselaars heeft een scootmobiel van de gemeente. Hij is woest over de maatregel. "Belachelijk. Als ik naar de tandarts moet dan ben ik nu twintig minuten onderweg. Maar als het wordt verlaagd, dan ben ik straks een uur onderweg. Nou, dat is niet te doen", zegt hij.

Slakkenstand

Reuselaars vindt dat de gemeente met twee maten meet. "Je zit tussen de fietsers en elektrische fietsers in. Die laatste rijden je met 40 kilometer per uur voorbij."

"Wij willen van de slakkenstand af", zegt een andere demonstrant vanochtend.

Margreet Roemeling van de stichting Voorall zet zich in voor mensen met een beperking. Zij vindt het plan van de gemeente onverstandig en onbegrijpelijk. "Dit zorgt ervoor dat mensen niet meer hun buurt uit komen en dus niet meer gelijkwaardig kunnen meedoen in de stad", zegt ze. "Het draagt bij aan sociaal isolement en aan gevaarlijke verkeerssituaties."

Ergernissen bij weggebruikers

Ook de politiek twijfelt. Met name gemeenteraadslid Lesley Arp van de SP is kritisch. "Je zal altijd mensen hebben die afspraken buiten de wijk hebben. Ze gaan dan op het fietspad en dat leidt weer tot veel ergernissen onder andere weggebruikers.''

Arp probeert nu collega-raadsleden zo ver te krijgen dat ze het plan in meerderheid verwerpen.