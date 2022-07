Vanavond op tv: Het lot van Boris Johnson • De invloedrijke agro-industrie •

Boris Johnson zal vandaag aftreden als premier, melden Briste media. Het bericht volgt nadat een stroom van bewindslieden hun vertrouwen opzegde in Johnson. Na een reeks schandalen, waaronder 'partygate', hebben inmiddels binnen 48 uur meer dan vijftig regeringsleden gezegd op te stappen omdat ze het vertrouwen in de integriteit van Johnson verloren zijn, volgens de BBC een record.

De boeren staan niet alleen in hun protesten tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze krijgen steun van verschillende bedrijven uit de agrarische sector. Zij hebben belang bij een zo groot mogelijke landbouwsector in Nederland. Hoe ziet die industrie eruit? Te gast is econoom Mathijs Bouman .

Gascrisis nu echt aanstaande

De zorgen over de voorraden gas nemen toe. Een gascrisis lijkt in Duitsland nu al onafwendbaar. Er is vrees voor een kettingreactie, met allerlei verstrekkende gevolgen voor de rest van Europa. Hoe gaan landen om met de tekorten? Wat is daarvoor geregeld? Zijn lidstaten solidair met elkaar? Experts maken zich grote zorgen.