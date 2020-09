Overstap Kelderman naar Bora bevestigd: 'Nieuwe stimulans voor mijn carrière'

Dat Kelderman Sunweb zou verlaten was al lange tijd duidelijk. Hij is niet de enige renner van naam die na dit jaar bij de ploeg vertrekt, ook Sam Oomen (Jumbo-Visma) en Michael Matthews (Mitchelton-Scott) zoeken hun heil in 2021 ergens anders.

Zijn transfer hing al enkele weken in de lucht en is maandagochtend bevestigd. Wielrenner Wilco Kelderman rijdt de komende twee jaar voor Bora-Hansgrohe, de ploeg van onder anderen Peter Sagan.

Het talent van Kelderman staat in de wielerwereld buiten kijf. Toch vallen de prestaties de laatste jaren wat tegen, geregeld als gevolg van valpartijen. Zijn beste prestatie in een grote ronde is de vierde plaats in de Ronde van Spanje van 2017. Afgelopen jaar werd hij zevende in de Vuelta.

Dit seizoen richt Kelderman zich op de Ronde van Italië, die op 3 oktober begint.