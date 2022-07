Lammers wist van angstcultuur: 'Speelsters kwamen naar me toe, ook huilend'

Dat de Nederlandse hockeysters na drie zeges in de poule favoriet zijn voor de wereldtitel, is volgens oud-bondscoach Marc Lammers geen verheffend nieuws. Wel de manier waarop ze zich nu profileren, tijdens dit WK. "Nu zie je ook dat ze het frivole weer terug hebben. Ze hebben weer plezier onderling. Ik zie ze weer lachen, ze mogen geintjes maken", constateert Lammers in Langs de Lijn En Omstreken. "Het is weer het oude Oranje, zoals we dat een beetje gewend zijn." Woensdag werd na eerdere zeges op Ierland en Duitsland ook Chili aan de zegekar gebonden:

De hockeyvrouwen zijn bij het WK door een 3-1 overwinning op Chili groepswinnaar geworden in poule A. De Chileense vrouwen verkochten hun huid duur. - NOS

Nederland is meer dan alleen trotse kwartfinalist. "Ze hebben eigenlijk maar één echte tegenstander en dat is Argentinië." Angstcultuur Hoewel Oranje onder leiding van Alyson Annan alles won wat er te winnen viel, komt de ploeg van ver. De Australische coach werd begin dit jaar uit haar functie ontheven, nadat uit onderzoek was gebleken dat er onder haar strenge bewind een angstcultuur was ontstaan. "Dat speelde al drie, vier jaar. Het was tijdens de vorige Olympische Spelen ook al zo. Onnodig dat het zo lang geduurd geeft", weet Lammers, die na een paar rustige hockeyjaren komend seizoen terugkeert als hoofdcoach bij de mannen van Den Bosch. Lammers ving de signalen al jaren op, als hij hielp met trainingen geven bij de mannen van Den Bosch en de vrouwen dikwijls tegen het lijf liep bij de gezamenlijke maaltijden. "Speelsters kwamen naar me toe, ook huilend. En dan zeiden ze: 'Marc, wat moeten we hiermee?'"

Afbeelding ter illustratie - Oranje Pictures

"Pijnlijk als je die verhalen allemaal hoort", vervolgt Lammers. "Je zit bij het Nederlands elftal, je mag over de wereld reizen, je wordt olympisch kampioen en je bent niet eens blij. Dan denk ik: jezusmina, waarom sport je dan nog?" Zuivere intenties Annan Lammers liet zich eerder ontvallen dat Annan bij haar aanpak alles met zuivere intenties deed. "Voor háár was dat zo", benadrukt Lammers. "Wat ik een paar keer gehoord heb, is dat op persoonlijk vlak een paar keer mensen beschadigd zijn." Zelf schuwt Lammers een harde aanpak overigens ook niet. "Je mag elkaar best hard aanspreken op datgene wat is afgesproken", vindt hij. "Maar je moet daarbij ook altijd blijven vertellen dat je in je spelers gelooft. Dat is situationeel leiderschap."

Alyson Annan is tegenwoordig bondscoach van China - Pro Shots

Door de goede prestaties van Oranje werden de geluiden rond Annan lange tijd niet gehoord. Ook Lammers zelf kaartte zijn zorgen al eens aan bij de bond. "Als je goud wint en je luistert maar naar twee of drie spelers die wél tevreden zijn en die alles mogen, dan luister je misschien naar de verkeerde spelers", denkt Lammers. "Onbewust is dat klimaat dus steeds erger geworden." En ook de nieuwe generatie werd volgens hem niet goed aangevoeld. "Ze willen best veranderen, maar ze willen niet veranderd wórden", merkt Lammers. "Hoe dan ook, je mag nooit iemand zeggen: jij bent een slecht hockeyster of een slecht mens."