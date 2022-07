Piek bereikt? Een halve ton overbieden gebeurt nog steeds vaak

Huizenkopers krijgen meer keus nu er meer woningen te koop komen. Toch bieden ze nog steeds geregeld een halve ton meer dan de vraagprijs om een huis te bemachtigen, blijkt uit cijfers die de NOS opvroeg bij makelaarsverenging NVM.

Eind juni stonden zo'n 25.000 woningen te koop bij NVM-makelaars, ruim 7500 meer dan een jaar eerder. Bovendien loopt het vertrouwen op de huizenmarkt terug en loopt de hypotheekrente juist op. Toch blijven de huizenprijzen stijgen. Kopers betaalden in het tweede kwartaal 10,6 procent meer dan in het tweede kwartaal van vorig jaar en vergeleken met een kwartaal eerder 3,5 procent meer.

"De cijfers van het tweede kwartaal 2022 die we vandaag presenteren zijn opnieuw stevig maar minder extreem dan in eerdere kwartalen", zegt NVM-voorzitter Onno Hoes. "Er komt wat meer lucht in de nog steeds krappe woningmarkt."

De snelheid waarmee de prijzen stijgen is daarmee wel weer wat verder afgenomen. Tot eind vorig jaar stegen de prijzen nog met ruim 20 procent. Opvallend genoeg lijken de verkopers voorzichtiger dan de kopers. De vraagprijs steeg minder snel dan de uiteindelijke verkoopprijs, en nog altijd acht op de tien huizenkopers betalen meer dan de vraagprijs.

Forse overbiedingen

Die overbieders gaan ook nog altijd fors over de vraagprijs heen. Van de huizen die aanvankelijk te koop stonden voor tussen de 5 en 7,5 ton en voor meer verkocht werden, kreeg bijna de helft van de verkopers een halve ton of meer dan ze vroegen. Een jaar geleden gold dat nog voor 42 procent van de verkopers.

Ook in de prijsklasse tussen de 4 en 5 ton ligt het aandeel overbieders dat meer dan een halve ton extra betaalt hoger dan een jaar geleden. Bij vraagprijzen tussen de 3 en 4 ton bleef het percentage hoge overbiedingen gelijk.

Ten opzichte van de tweede helft van vorig jaar is het aandeel hoge overbiedingen wel wat teruggelopen.