Bultrug op Vlieland was jong exemplaar op kwetsbaarste punt van haar leven

De bultrug die maandag aanspoelde op Vlieland is waarschijnlijk dood gegaan doordat het dier onvoldoende eten kon vinden. Dat blijkt uit sectie door marien bioloog Lonneke IJsseldijk van de Universiteit Utrecht.

Het jonge vrouwtje was erg vermagerd en vertoonde tekenen van uitdroging. "Walvissen drinken niet, ze halen vocht uit voedsel", aldus Lonneke IJsseldijk bij Omrop Fryslân. "Als ze te weinig eten, krijgen ze te weinig vocht binnen."

IJsseldijk benadrukt dat de bultrug slechts een paar jaar oud was. Mogelijk had ze te weinig ervaring met het vinden van eten. "Dit was een jonge dame; een wat ouder kind dat niet meer gezoogd werd. Ze moest zelf vis vangen. Dat is altijd een kwetsbaar punt in het leven van walvisachtigen."

Het stoffelijk overschot spoelde maandag aan op een afgesloten oefenterrein van defensie op Vlieland. Het dier was waarschijnlijk al een paar dagen dood. Eerder was ze nog wel levend gezien bij Zeeland en bij Den Helder.

1000 kilo minder dan gewoon

Toen ze aanspoelde was de bultrug net iets kleiner dan 6,5 meter. Volwassen vrouwtjes kunnen zo'n 15 meter lang worden. IJsseldijk schat dat de bultrug op Vlieland zo'n 4000 kilo woog. Dat is 1000 kilo minder dan een gezonde bultrug van die leeftijd en lengte.

Na de sectie gaat het onderzoek door. De maag en darmen worden nog onderzocht door IJsseldijk. Haar collega Peter Kamminga van natuurhistorisch museum Naturalis in Leiden onderzoekt schedel en borstvinnen.

Hij spreekt over een buitenkans. "Het komt bijna nooit voor dat ze onderzoek kunnen doen op een walvis. Dit komt misschien eens in de tien jaar voor. De vorige keer was in 2012, met de bultrug Johanna."