Van der Gragt weet waar het aan schort: Oranje speelt niet compact genoeg

De Nederlandse voetbalsters zijn woensdag neergestreken in het Noord-Engelse Stockport. Dat is alvast in de buurt van Sheffield, waar Zweden zaterdagavond de eerste tegenstander is op het EK voetbal. Onder de rook van Manchester werkte Oranje een intensieve training af, in de wetenschap dat er nog best wat moet gebeuren om goed voor de dag te komen tegen de Zweden, de verliezend finalisten (tegen Canada) van de Olympische Spelen van vorig jaar in Tokio. De Oranjevrouwen draaiden een teleurstellende EK-voorbereiding, zag ook Stefanie van der Gragt. Het spel was zowel tegen Engeland, Belarus als Finland bij vlagen ronduit matig. "We hebben drie moeizame wedstrijden achter de rug", zegt de ervaren verdedigster. "Toch hebben we ook goede dingen laten zien, die we mee moeten nemen naar zaterdag." Sleutelrol Dat laatste werd vaker gezegd door speelsters van Oranje. Maar wat was nou de gemene deler in wat er verkeerd ging in die wedstrijden? Waarom scoorde Engeland vier keer in een half uur en konden ook Belarus en Finland vaak zo gemakkelijk tot kansen komen?

Stefanie van der Gragt over haar fitheid, leidersrol en tactische overwegingen in aanloop naar het EK in Engeland. - NOS

"Het is belangrijk dat we als team compact gaan spelen en dat schort er weleens aan", verklaart Van der Gragt. "Je ziet dat teams dan ruimte krijgen om er tussen de linies uit te komen. We moeten vanuit een compact blok tot kansen gaan komen." De 29-jarige international beseft dat ze daar juist zelf een sleutelrol in moet vervullen. "Ik voel me een leider in het coachen en neerzetten van de achterhoede en de twee controleurs. Ik wil ze meenemen in mijn winnaarsmentaliteit en wil zorgen dat ze de ruimtes tussen de linies klein houden. Daar voel ik mij zeker verantwoordelijk voor." Oude bekenden Ook aanvalster Lieke Martens beseft dat de tijd dringt. De fouten moeten er snel uit. "Het moet nu echt gaan gebeuren", zegt zij erover. "Alles moet straks kloppen, want we gaan in dit toernooi met hele sterke landen moeten dealen." Te beginnen dus met voetbalgrootmacht Zweden, het land waar Martens zelf drie seizoenen in de competitie voetbalde. Eerst bij Kopparbergs/Göteborg en toen bij FC Rosengård. In Zweden brak ze écht door in het internationale voetbal en dwong ze een transfer naar Barcelona af.

Lieke Martens voetbalde vier jaar in Zweden, zaterdag de eerste tegenstander op het EK. - NOS

"Ik heb er een fijn verleden, met heel fijne mensen en teamgenoten", blikt Martens, die nog altijd vloeiend Zweeds spreekt, terug. "Het is dus wel een beetje speciaal. Maar nu ligt de focus op onszelf. We bereiden ons voor door ons in hun speelsters te verdiepen en met Finland hebben we een tegenstander gehad die in dezelfde formatie speelde." Martens koestert dus nog altijd warme gevoelens voor de aankomende tegenstander, bij wie ze de nodige speelsters kent. Maar voor nostalgie is zaterdag geen ruimte. "Als ze tegen een ander team spelen wens ik ze veel succes, maar tegen ons even niet."