Opnieuw vertrekken ministers uit regering-Johnson, maar premier blijft volharden

Na een reeks schandalen, waaronder 'partygate' , hebben inmiddels binnen 24 uur meer dan veertig regeringsleden gezegd op te stappen omdat ze het vertrouwen in de integriteit van Johnson verloren zijn. Dat is volgens de BBC een record.

Lewis zegt "dat er geen weg meer terug is" en "dat het land beter verdient". De afgelopen dag namen al tientallen mensen ontslag en dat waren in toenemende mate ook mensen op hoge posities. Ondanks die toenemende druk blijft de premier echter vasthouden aan de macht.

De stroom van bewindslieden die het vertrouwen opzegt in premier Johnson houdt ook vanochtend aan. In alle vroegte maakten onder anderen Damian Hinds en Brandon Lewis, ministers voor Veiligheid en voor Noord-Ierland, bekend op te stappen .

Dat deed Theresa May toen haar duidelijk werd dat ze niet meer de steun had van haar regering. En ook Thatcher hield ook de eer aan zichzelf. Maar Boris Johnson doet dat niet. Het geeft aan dat je deze premier niet zomaar opzij kan zetten."

"Het Britse politieke bestel hangt aan elkaar van onuitgesproken regels. Ze gaan uit van het principe dat ze hier the good chap noemen. Dat politieke leiders integer zijn, dat ze altijd handelen in het belang van het land. En dat je opstapt als het belang van het land je vertelt dat het beter is om dat te doen.

Braverman, tot gisteren bekend als een bondgenoot van Johnson, blijft wel aan. Naar eigen zeggen omdat het haar plicht is om haar werk voort te zetten. Tegelijkertijd liet ze wel weten dat ze zich verkiesbaar wil stellen als er een verkiezing zou komen voor leiderschap van de Conservatieve Partij.

Critici nemen Johnson de benoeming in februari kwalijk van een partijlid dat werd beschuldigd van seksueel wangedrag. Ondanks klachten kreeg deze Chris Pincher toch een vertrouwenspost. Hoewel Johnson eerder een stemming binnen zijn partij overleefde over 'partygate', waarbij in zijn ambtswoning feestjes werden georganiseerd ondanks de coronaregels, was deze benoeming voor velen de druppel.

'Kolossaal mandaat'

Johnson weigert te vertrekken en zegt dat hij "een kolossaal mandaat om door te blijven gaan" heeft gekregen van stemmers. Het is op dit moment voor zijn partijgenoten niet mogelijk om hem te dwingen af te treden.

Vorige maand werd een vertrouwensstemming gehouden. Die overleefde Johnson ternauwernood. De regels schrijven voor dat zo'n stemming maar eens per jaar mag plaatsvinden. Mogelijk worden deze regels aangepast, maar deze week is daar in ieder geval zeker geen sprake van.