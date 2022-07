Britse media: Johnson legt over enkele uren verklaring af over vertrek

Critici nemen Johnson de benoeming in februari kwalijk van een partijlid dat werd beschuldigd van seksueel wangedrag. Ondanks klachten kreeg deze Chris Pincher toch een vertrouwenspost. Hoewel Johnson eerder een stemming binnen zijn partij overleefde over 'partygate', waarbij in zijn ambtswoning feestjes werden georganiseerd ondanks de coronaregels, was deze benoeming voor velen de druppel.

Na een reeks schandalen, waaronder 'partygate' , hebben inmiddels binnen 48 uur meer dan vijftig regeringsleden gezegd op te stappen omdat ze het vertrouwen in de integriteit van Johnson verloren zijn, volgens de BBC een record. In totaal bestaat de Britse regering uit ongeveer 160 ministers, onderministers, staatssecretarissen en ministeriële assistenten.

Lewis zegt "dat er geen weg meer terug is" en "dat het land beter verdient". De afgelopen dag namen al tientallen mensen ontslag en dat waren in toenemende mate ook mensen op hoge posities. Ondanks die toenemende druk blijft de premier echter vasthouden aan de macht.

Het bericht volgt nadat een stroom van bewindslieden hun vertrouwen opzegde in Johnson. Dat hield vanochtend vroeg aan met het vertrek van onder anderen Damian Hinds en Brandon Lewis, ministers voor Veiligheid en voor Noord-Ierland. Later volgde de nieuwe minister Donelan van Onderwijs, die nog geen twee dagen geleden was aangetreden. Ook meerdere staatssecretarissen stapten op.

Correspondent Arjen van der Horst:

"De uittocht uit de Britse regering was deze ochtend een nieuwe fase in gegaan. Tot gisterenavond zagen we vooral de grof gezegd mindere goden in de Britse regering die en masse weggingen. Dat waren de staatssecretarissen en ministeriële assistenten.

Nu zijn we op het niveau van de ministers aanbeland. En dus werd het steeds duidelijker dat het gedaan was voor Johnson. Want zonder regering kan je je wel blijven vastklampen aan regeringsschap, maar wat doe je dan? In je eentje regeren? Het moet Johnson duidelijk zijn geworden dat er geen andere uitweg mogelijk was."