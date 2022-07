Prijs van voedsel blijft oplopen, ook meer loonsverhogingen

Voeding stijgt steeds sneller in prijs. In juni waren voedingsmiddelen 11,2 procent duurder dan een jaar eerder. In mei was dat nog 9,1 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Sinds september vorig jaar lopen de prijzen van voeding iedere maand sneller op. Vooral zuivel en vlees werd duurder, maar ook brood, oliën en vetten, groente, vis en fruit steeg verder in prijs.

De inflatie in het algemeen nam in juni iets af, van 8,8 naar 8,6 procent. Dat is nog altijd een uitzonderlijk hoog niveau. Dat de inflatie iets daalt komt doordat de prijzen van elektriciteit en gas in juni minder zijn opgelopen dan de maand ervoor. Benzine en diesel werden daarentegen in juni weer fors duurder.

Loonstijging

Vorige week publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek de voorlopige cijfers over de inflatie volgens de Europese rekenmethode. Ook daaruit bleek dat de inflatie iets terugloopt.

Om de inflatie voor een deel te compenseren, verhogen werkgevers met steeds hogere percentages de lonen. In cao's die afgelopen maand werden afgesloten, werd een gemiddelde loonstijging afgesproken van 3,8 procent.

Zo'n hoog percentage heeft werkgeversorganisatie AWVN, die de loonstijgingen bijhoudt, in tientallen jaren niet gezien. Zo werd in de bouw een loonsverhoging afgesproken van 5 procent.