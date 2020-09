‘Dumoulin zit niet ver van topniveau af, maar er gebeurt veel in zijn hoofd’

Oud-ploegleider van Dumoulin: 'Knechtwerk van Tom niet het beste scenario' - NOS

Tom Dumoulin was er zelf in de achtste etappe van de Tour de France van overtuigd dat hij niet goed genoeg was, maar zijn oud-ploegleider van Sunweb trekt dat in twijfel. Aike Visbeek, Dumoulins ploegleider tijdens zijn Giro-winst in 2017, ziet dat Dumoulin alweer op een heel goed niveau zit. "Hij zit niet heel ver van zijn topniveau af, denk ik", zei Visbeek in de Avondetappe. "Dat zeggen zijn begeleiders bij Jumbo-Visma ook. Zijn concurrenten, zoals Egan Bernal en Tadej Pogacar, zijn het laatste jaar verbeterd, waardoor de top breder is geworden. Dat is even wennen voor Tom." Tot verbazing van de ploegleiding van Jumbo-Visma besloot Dumoulin in de achtste etappe op kop te gaan rijden op de Port de Balès, een klim van buitencategorie. Even later moest hij die inspanning bekopen en loste hij uit de groep favorieten. "Ik voelde vandaag dat het gewoon niet meer gaat lukken", reageerde de 29-jarige Limburger.

Dumoulin moet kopwerk in etappe acht bekopen met tijdverlies - NOS

"Ik heb veel goede en slechte momenten met hem meegemaakt, dus ik herkende wel een beetje wat er zaterdag gebeurde", aldus Visbeek over het knechtwerk van Dumoulin op de Port de Balès. "Er is veel gebeurd de afgelopen maanden en dat had gisteren zijn uitwerking. Er gaat veel door zijn hoofd heen", doelde hij onder meer op de coronacrisis en de slepende knieblessure die Dumoulin lang aan de kant hield. "Ik heb respect voor het feit dat hij zich zo teruggevochten heeft en nu alweer op zo'n hoog niveau zit. Ik ben trots op hem en denk dat er nog wel wat mogelijk is in deze Tour." 'Niet het beste scenario' Dat Dumoulin zich er nu al bij neergelegd heeft dat hij niet goed genoeg is om deze Tour de winnen, is volgens Visbeek niet het beste scenario voor Jumbo-Visma. "En dat weet hij zelf ook. Hij had best een paar seconden kunnen verliezen, maar het was fijn geweest als hij in de laatste Tourweek nog kort in het klassement had gestaan. Dan had hij het de concurrenten van Roglic nog lastig kunnen maken, maar Tom is nu geen gevaar meer voor Bernal en Pogacar." Dumoulin staat na negen etappes op de veertiende plek in het algemeen klassement op 3.22 minuten van geletruidrager en ploeggenoot Roglic.

Tom Dumoulin komt over de streep na de negende etappe - ANP