Etappe 6: kan Sagan het nog eens in Longwy, na de langste etappe van deze Tour?

Het profiel van de zesde etappe van de Tour - NOS

Startplaats Binche is vooral bekend als stad van de Gilles-personages, die ieder jaar tijdens carnaval tevoorschijn komen. Extravagant geklede heerschappen die - na een ontbijt van oesters en champagne - bloedsinaasappels naar het publiek gooien. Hoe dat precies in zijn werk gaat, legt Herman van der Zandt hieronder uit.

Herman van der Zandt blikt in zijn dagelijkse rubriek vooruit op de zesde etappe van de Tour de France. Met bijna 220 kilometer is de rit van Binche naar Longwy de langste van deze editie. - NOS

Maar Binche is ook de stad van de eendaagse wielerwedstrijd Binche-Chimay-Binche, die sinds 2010 ook de Mémorial Frank Vandenbroucke wordt genoemd. De flamboyante en in België ongekend populaire Vandenbroucke, die in 2009 overleed, won de koers in 1996. De eerste editie werd in 1911 verreden en gewonnen door Jan Van Ingelghem. De laatste editie werd vorig jaar gewonnen door Danny van Poppel, de huidige Bora-renner die toen nog voor Intermarché-Wanty-Gobert reed.

De Tour bij de NOS De zesde etappe van de Tour de France is vanaf 13.15 uur live te zien op NOS.nl, in de NOS-app en op NPO 1. Vanzelfsprekend is de koers ook te volgen in Radio Tour de France op NPO Radio 1. In De Avondetappe (21.53 uur op NPO 1 en NOS.nl) zijn Michael Boogers, Roxane Knetemann en documentairemaker Lieven Corthouts, een vriend van de Eritrese renner Biniam Girmay, te gast.

Met die zege gaf Van Poppel zijn ploeg een mooi afscheidscadeau, want Binche is eveneens de thuishaven van Wanty. "Dit is het WK voor deze ploeg, hè", lachte Van Poppel na zijn zege op 5 oktober. Van Poppel kwam in de kasseienthriller van woensdag overigens nog goed weg bij deze valpartij.

Daniel Oss kwam hard in botsing met een toeschouwer en nam Van Poppel en Michael Gogl mee in zijn val. Voor de Oostenrijker Gogl was de Tour daarmee voorbij: hij liep breuken op in zijn sleutelbeen, bekken en darmbeen. Terug in Longwy De finish ligt donderdag na 220 kilometer buffelen in Longwy en die plaats was twee keer eerder het eindstation. In 1982 zegevierde de Belg Daniël Willems. In 2017, toen de finish ook was getrokken na de steile slotklim naar de citadel, was Peter Sagan in zijn wereldkampioenstrui Michael Matthews te snel af.

Een samenvatting van de derde etappe van de Ronde van Frankrijk in 2017. Een rit over 212,5 kilometer van Verviers naar Longwy. - NOS