Bijna vier jaar na dato start Italië megaproces brugramp Genua

Op de binnenplaats van de rechtbank van Genua staat een grote tent, binnen staan de stoelen al klaar. De tent moet, naast meerdere zalen, extra ruimte bieden voor iedereen die op de zitting afkomt. Bijna vier jaar na het instorten van de Morandi-brug begint vandaag het megaproces over deze ramp. De verwachting is dat er veel mensen afkomen op de eerste zitting.

De Italianen spreken niet voor niks van een megaproces: er zijn 59 verdachten die vertegenwoordigd worden door minimaal 200 advocaten. Honderden mensen en bedrijven hebben zich partij gesteld. De zitting is openbaar: er worden veel journalisten en andere belangstellenden verwacht.

De rechtbank heeft de nodige maatregelen genomen om iedereen te kunnen herbergen: er zijn drie grote ruimten beschikbaar, waar zo'n 500 mensen terechtkunnen. Mensen voor wie geen plaats is in de rechtszaal, kunnen de zitting via een videoverbinding volgen. "Dit wordt een historisch proces, daarom vinden we het belangrijk dat het maximaal toegankelijk en te volgen is", aldus de procureur-generaal van Genua.

Slachtoffers

Op 14 augustus 2018, om 11.36 uur, slaat het noodlot toe. De 1182 meter lange Morandi-brug, die 45 meter hoog boven de ingedamde Polcevera-rivier, een woonwijk en een industrieterrein ligt, stort in. Op dat moment is er veel verkeer op de brug. 43 mensen komen om het leven, onder wie meerdere kinderen.

De Morandi-brug lag midden in de stad en was een belangrijke verkeersader in Italië: over de brug lag de snelweg A10 van Genua naar Ventimiglia, bij de grens met Frankrijk. Op 3 augustus 2020 is de nieuwe San Giorgio-brug geopend, vernoemd naar een van de beschermheiligen van de havenstad. De nieuwe brug is ontworpen door de wereldberoemde architect Renzo Piano.

Een terugblik op de ramp: