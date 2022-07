Zorguitgaven stegen afgelopen jaar met 466 euro per persoon, vooral door corona

Het afgelopen jaar zijn de uitgaven aan zorg opnieuw flink gestegen, vooral door het coronavirus. Er werd in 2021 125 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn, 8,8 miljard euro meer dan het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van nieuwe, voorlopige cijfers.

De stijging van 7,6 procent is vooral het gevolg van het testen op en vaccineren tegen covid-19. Per persoon werd er gemiddeld 7116 euro uitgegeven aan zorg, 466 euro meer dan in 2020. Een jaar eerder was er een stijging van 8,3 procent en namen de kosten per persoon toe met 475 euro.

Testen en vaccineren

Ook in 2020 was de coronacrisis van grote invloed op de zorguitgaven. De zorgbonus en steunmaatregelen voor zorgaanbieders waren dat jaar een stuk hoger. De kosten van de zorgbonus kwamen in 2020 uit op 2,1 miljard euro, een jaar later was dat bedrag met 700 miljoen veel lager. Ook de kosten van de steunmaatmaatregelen voor zorgaanbieders daalden flink: van 3,5 miljard naar 900 miljoen.

In 2021 waren de totale kosten voor testen en vaccineren met 6,7 miljard euro echter een stuk hoger dan de 1,4 miljard een jaar eerder, toen er nog niet gevaccineerd werd.

Ook de kosten voor de zorg voor coronapatiënten liepen op: van 1,4 miljard in 2020 naar 1,7 miljard in 2021. Het grootste deel van de zorg werd geleverd door ziekenhuizen.