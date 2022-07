Topfavoriet Engeland en Wiegman winnen onder luid gejuich openingsduel EK

De andere landen in poule A, Noord-Ierland en Noorwegen, spelen morgen hun eerste groepswedstrijd, Nederland komt zaterdag om 21.00 uur voor het eerst in actie en speelt dan tegen Zweden.

Daarna was het opnieuw billenknijpen, maar ook in de twee minuten blessuretijd wist Oostenrijk niet te scoren.

In een uitverkocht Old Trafford in Manchester is de aftrap van het EK voetbal voor vrouwen door gastland Engeland en Oostenrijk. - NOS