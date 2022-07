Onder luid gejuich winnen topfavoriet Engeland en Wiegman openingsduel EK

Engeland heeft in de eerste wedstrijd op het EK voetbal voor vrouwen een benauwde 1-0 zege geboekt op Oostenrijk. Op een kolkend Old Trafford haalde de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman opgelucht adem na het laatste fluitsignaal; het was tot de laatste minuut spannend gebleven.

Na afloop was Wiegman dan ook opgelucht dat de kop eraf is en vooral dat de eerste drie punten binnen zijn. "Zo'n eerste wedstrijd wil je heel graag winnen", zei de Nederlandse, die onder de indruk was van de sfeer op Old Trafford. "Spelen in deze ambiance is zó gaaf."

Bekijk hier een interview met Wiegman na afloop van de wedstrijd: