Reconstructie: wat gebeurde er op de A32 bij Heerenveen?

Wat begon met een boerenblokkade van distributiecentra in Heerenveen eindigde gisteravond met een kogelgat in de cabine van een trekker en drie arrestaties. Wat er precies is gebeurd op de oprit van de A32 wordt nog onderzocht. Op basis van video's, foto's en berichten valt een dag later wel een beeld te schetsen van het verloop van de gebeurtenissen. 'ME ligt te slapen' Dinsdag 5 juli is de tweede dag op een rij dat boeren distributiecentra van supermarkten blokkeren in Heerenveen. 's Ochtends staan er opnieuw trekkers voor de ingang van het Lidl-distributiecentrum op industrieterrein Internationaal Bedrijventerrein Friesland. De avond ervoor heeft de Mobiele Eenheid (ME), die bekogeld werd door relschoppers, traangas ingezet om actievoerders te verdrijven. Maar dinsdagochtend "ligt de ME nog te slapen", zeggen boeren tegen een verslaggever van Omroep Fryslân. De activisten willen er zo lang mogelijk blijven. Maar de burgemeester heeft duidelijk gemaakt dat dit niet de bedoeling is. Aan het einde van de middag verzamelt een grote politiemacht zich op het industrieterrein.

Politie en ME verzamelt zich in Heerenveen - Noordernieuws

Vervolgens verlaten de boeren het distributiecentrum van Lidl. Aan het begin van de avond strijkt een groep boeren neer voor het distributiecentrum van Spar op hetzelfde industrieterrein. Om 20.57 uur duikt de rode trekker, waar de politie later op zou schieten, voor het eerst op in video's op sociale media. In die livestream is te zien dat de tractor iets verderop in de straat, Venus, achter de vrachtwagens staat. Op deze foto zie je de groep boeren voor het Spar-distributiecentrum:

Afbeelding ter illustratie - Noordernieuws

Dan komt er rond 21.15 een noodbevel van burgemeester Van der Zwan. Met onmiddellijke ingang moet het gebied worden ontruimd. Om 21.36 uur is in een andere online video te zien dat de rode trekker wegrijdt. Inmiddels heeft de politie een blokkade opgezet bij de oprit van het industrieterrein. Zo willen agenten voorkomen dat vertrekkende actievoerders de snelweg opgaan. Op video's is te zien dat er een gespannen sfeer hangt. Getrokken vuurwapens Ergens rond 22.00 uur houden agenten twee andere trekkers tegen bij de blokkade. Op filmbeelden is te zien dat een agent met getrokken wapen naar een van de bestuurders loopt (verderop in het artikel te zien). Ook is er beeld van een automobilist in een Mercedes die onder schot wordt gehouden. Dan, volgens de politie rond 22.40 uur, loopt de situatie de hand. Trekkerbestuurders proberen op agenten in te rijden, meldt de politie in deze tweet:

Omstreeks 22:40 uur is er door trekkerbestuurders geprobeerd in te rijden agenten en dienstvoertuigen. Dit gebeurde bij de oprit Mercurius/A32 in #Heerenveen. Er ontstond een dreigende situatie. Hierbij zijn waarschuwingsschoten gelost en er werd gericht geschoten. — Politie Fryslân (@POL_Fryslan) July 5, 2022

Een rode trekker weet langs de politieblokkade te rijden, is te zien op een filmpje. Verderop in de video rijdt er een tweede rode trekker langs. Agenten richten hun wapen op deze trekker en er zijn twee schoten te horen. Het valt lastig te zeggen op grond van de schokkerige beelden, maar de rode trekker lijkt vooral langs de agenten te willen rijden. De video laat ook niet zien wat er voorafging aan het schieten. Minister van Justitie en Veiligheid Yesilgöz twittert later: "Online zien we slechts een deel van de beelden en is de situatie niet in te schatten." De bestuurder wordt even verderop aangehouden. Er zit een kogelgat in de cabine van het voertuig. In deze video zie je een compilatie van filmpjes van de beschreven momenten:

