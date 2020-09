Nog steeds steun voor coronamaatregelen, maar naleving kan veel beter

De coronavoorschriften worden in de praktijk maar matig nageleefd, terwijl de meerderheid van de Nederlanders van 16 jaar en ouder er wel achter staat. Dat is op te maken uit de resultaten van het jongste onderzoek van de Gedragsunit van het RIVM onder ruim 60.000 Nederlanders.

Zo gaan mensen met corona-achtige klachten even veel naar buiten als mensen zonder klachten: 90 procent heeft minstens één keer boodschappen gedaan, 43 procent is naar het werk gegaan, 41 procent naar de horeca. Van de mensen die nauw contact hebben gehad met een positief getest persoon is bijna de helft (45 procent) niet in quarantaine gegaan. En van de mensen met klachten heeft eveneens bijna de helft zich de afgelopen zes weken niet laten testen, blijkt uit het onderzoek.

Het vertrouwen van de bevolking in de manier waaror de overheid het virus onder controle probeert te houden is de afgelopen maanden afgenomen. In april had nog 75 procent vertrouwen in de aanpak van de overheid. Inmiddels is dat gezakt naar 52 procent, nog net een meerderheid.

Moeilijk in de prakrijk

Tegelijk krijgen maatregelen als handen wassen, anderhalve meter afstand houden en drukte vermijden ruime steun. In vergelijking met de vorige meting begin juli is het draagvlak voor vrijwel alle maatregelen zelfs gegroeid, mogelijk doordat er meer besmettingen werden gemeld. Zo is de steun voor het 1,5 meter afstand houden toegenomen van 68 naar 82 procent. Thuis werken is gestegen van 58 naar 69 procent.

Dat betekent niet dat de maatregelen gemakkelijk in de praktijk kunnen worden gebracht. Bij het naar buiten gaan lukt dat nog wel, maar met name op feestjes, werk of school slagen maar weinig mensen erin voldoende afstand te houden. Drukke plekken blijken ook moeilijk te vermijden: 49 procent van de deelnemers is in de week voorafgaand aan het onderzoek op een drukke plek geweest waar ze geen 1,5 meter afstand konden houden.

Mondkapjes

Maatregelen die volgens de deelnemers wel goed zijn vol te houden zijn geen handen schudden (98 procent doet dat niet meer), handen wassen, maximaal drie bezoekers ontvangen en niet op bezoek gaan bij mensen met een kwetsbare gezondheid.

De grote meerderheid van de Nederlanders vindt dat de meeste maatregelen helpen tegen de verspreiding van het coronavirus. Alleen het gebruik van mondkapjes in het openbaar vervoer krijgt veel minder steun: slechts 43 procent denkt dat dit veel helpt.

De app Coronamelder wordt verdeeld ontvangen: 44 procent is er positief over en is van plan hem te gebruiken, 39 procent denkt dat de app bijdraagt aan de bestrijding van het virus. Maar er is ook wantrouwen: maar 37 procent gelooft dat de informatie uit de app strikt vertrouwelijk blijft.