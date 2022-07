Boeren protesteren op de Dam en op andere plekken in het land

Boeren protesteren vanavond op verschillende plekken in het land. Zo'n dertig boeren staan op de Dam in Amsterdam met hun trekkers, meldt NH Nieuws.

Op verschillende plekken Brabant zijn vanavond hooibalen en autobanden in brand gestoken. Langs de A58 bij Moergestel stond rond 20.00 uur een berg autobanden in brand, meldt Omroep Brabant. In Helvoirt hebben zich zo'n 25 tot 30 boeren verzameld. Tractoren staan langs de weg en zijn uitgerust met spandoeken en vlaggen. Er is politie aanwezig. Volgens de regionale omroep verloopt de demonstratie rustig.