Almelose broer verklaart over dood Lotte (14): 'Oudere broer ging door het lint'

Een van de twee Almelose broers die werden veroordeeld vanwege hun rol bij de gewelddadige dood van de 14-jarige Lotte, heeft vanmiddag tijdens het hoger beroep tot ieders verrassing nieuwe verklaringen afgelegd over Lottes' dood, meldt RTV Oost.

Lotte kwam op 10 januari 2021 om het leven na een ontmoeting met de broers. Ze had met beide jongens een relatie gehad. Een afspraak om het over een uitgelekte naaktfoto te hebben, liep uit op een fatale ruzie.

Beide broers werden eerder veroordeeld tot de maximale straf voor jeugdigen: één jaar jeugddetentie en oplegging van de PIJ-maatregel, ook wel 'jeugd-tbs' genoemd. De oudste broer ging in hoger beroep. Vanmiddag hoorde de nu 17-jarige jongen opnieuw de maximale jeugdstraf tegen zich eisen.

Raadsel

De broers hebben tijdens het eerste proces voornamelijk gezwegen. Vooral het motief bleef een raadsel.

Nadat een van de raadsheren van het gerechtshof de jongste broer er vanmiddag op wees dat het voor zijn oudere broer niet meer uitmaakt wat hij zou zeggen, volgde een nieuwe verklaring. Volgens de regionale omroep kwam dat als een verrassing voor zijn advocaat en de nabestaanden van Lotte, die de zitting vanmiddag bijwoonden en gebruikmaakten van hun spreekrecht.

De jongste broer vertelde dat zijn broer kwaad was over het feit dat Lotte een naaktfoto van hem naar een vriendin had doorgestuurd. Lotte zei dat ze de gewraakte foto allang had verwijderd, maar omdat de oudste broer haar niet geloofde kwam het tot een verhitte woordenwisseling.

Meermaals getrapt

Nadat hij haar een duw had gegeven, ging hij totaal door het lint, aldus zijn jongere broer vanmiddag tegenover het gerechtshof. Hij gaf Lotte niet alleen meerdere klappen, maar trapte haar ook meermaals. Vervolgens zou hij het meisje hebben gewurgd terwijl hij bovenop haar zat. Daarna zou hij haar lichaam richting de sloot hebben gesleept en in het water hebben geduwd.

Advocaat Rob Oude Breuil zegt dat deze verklaring overeenkomt met de forensische bewijzen. "Dat mijn cliënt erbij was, wil niet zeggen dat hij in strafrechtelijke zin zich schuldig heeft gemaakt aan medeplegen. Iets waarvoor hij nu wel is veroordeeld. Vandaar dat ik vrijspraak heb bepleit."

Over twee weken doet de rechter uitspraak.