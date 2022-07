Hockeyvrouwen groepswinnaar op WK na zege op feestende debutant Chili

Aan het einde van het eerste kwart brak Nederland de ban. De strafcorner van Frédérique Matla werd niet voldoende gekeerd door keepster Claudia Schuler. De rebound werd binnen gewerkt door Lidewij Welten en zij zette Oranje op voorsprong.

Nederland had een overwicht, maar wist niet verder uit te lopen. Sterker nog, in het tweede kwart scoorde de WK-verrassing uit Zuid-Amerika. Nederland kreeg een kans, verloor de bal en schakelde niet snel genoeg om. Uit een goed uitgevoerde counter maakte Francisca Tala de gelijkmaker.

Comeback De Goede compleet

In het derde kwart was het spelbeeld hetzelfde. Nederland bleef aanvallen en Chili verdedigde. Drie minuten voor het einde van kwart drie brak Yibbi Jansen de ban. Daar was wel een keepersfout voor nodig. Keepster Natalia Salvador zag het schot van Jansen via haar stick in het doel belanden.

In het derde kwart maakte de van een blessure teruggekeerde Eva de Goede haar comeback compleet door met een fraaie treffer van de rand van de cirkel de 3-1 te maken. Het was niet alleen een mooi moment voor De Goede, maar ook de beslissing van de wedstrijd.

De Goede scheurde ruim zeven maanden geleden de voorste kruisband van haar rechterknie af. Nu is ze terug in het nationale team en ze is dus meteen weer belangrijk.