Rampdag Jumbo-Visma en Roglic, die zelf zijn schouder terug in de kom zet

Voor Jumbo-Visma was de vijfde etappe van de Tour de France een etappe om snel te vergeten. Bijna alles wat er mis kon gaan, ging mis voor de Nederlandse ploeg in de kasseienthriller van Lille naar Arenberg. Kopman Primoz Roglic verloor veel tijd na een pijnlijke val, geletruidrager Wout van Aert ging eveneens onderuit en Jonas Vingegaard, die ook een goed klassement kan rijden, verloor tijd na geklungel met een ketting en een fietswissel.

In de kasseienrit van de Tour de France raakt een motorfiets een hooibaal, die op de weg slingert en Primoz Roglic van zijn fiets maait. - NOS

"Een waardeloze dag", zo vatte ploegleider Grischa Niermann de rampdag van Jumbo-Visma samen. Roglic zet zelf schouder terug Het grootste slachtoffer was Roglic. De Sloveen ging op dertig kilometer van de eindstreep samen met Caleb Ewan onderuit toen ze een hooibaal van de omheining raakten die op de weg was beland. "Ik heb het niet goed gezien, maar volgens mij raakte een motor de omheining, waardoor die midden op de weg terechtkwam en we vielen", vertelde Roglic na afloop. "Het is weleens beter met me geweest; ik ben enigszins gehavend. Maar gelukkig ben ik er nog." Zijn schouder ging uit de kom, maar Roglic wist gelukkig wat hij daaraan moest doen. "Ik kon hem op de fiets niet direct terugzetten, dus moest ik even zitten op een stoeltje van een toeschouwer. Het is me vaker overkomen, dus ik ken de techniek. Je houdt je knie vast en trekt hard. Zo heb ik hem teruggezet."

Roglic verloor 2.08 minuten op topfavoriet Tadej Pogacar, dus een eventuele Tourzege is uit zicht geraakt. Maar hij wil nog niet zeggen dat zijn Tour verloren is: "Ik ben nog niet zover dat ik daarover kan nadenken. Ik ga eerst herstellen. Later kijken we wel hoe we verdergaan." Vingegaard raakte 'beetje in paniek' De val van Roglic was lang niet het enige malheur bij Jumbo-Visma. Klassementsman Vingegaard verloor ook tijd op Pogacar, hoewel uiteindelijk slechts dertien seconden, na gedoe met een ketting en een onhandige fietswissel. "Het was een shitday voor ons", aldus de analyse van de nummer twee van de vorige Tour. Het ging mis toen de ketting van de Deen vastliep op zo'n 36 kilometer van de finish. "Ik had toen moeten stoppen en mijn ketting moeten losmaken. Maar ik raakte een beetje in paniek", gaf hij toe.

Hij wisselde van fiets met ploeggenoot Nathan van Hooydonk, maar de 1,93 meter lange Belg is zeventien centimeter langer dan Vingegaard, voor wie het zadel veel te hoog stond. Het leidde tot koddige taferelen, waarbij vier Jumbo-Visma-renners zich afvroegen wat ze moesten doen, en uiteindelijk een nieuwe fietswissel met Steven Kruijswijk. "Ik had dat anders moeten aanpakken", bekende Vingegaard, die de schade uiteindelijk beperkt wist te houden: "Ik heb de beste helpers van de wereld." Van Aert nam al afscheid van geel Een lichtpuntje voor Jumbo-Visma was dat Van Aert in ieder geval zijn gele trui wist te behouden. En daar zag het lange tijd niet naar uit. Nog voor de kasseistroken ging de Belg namelijk samen met Kruijswijk op een rotonde onderuit. Om even later nog eens bijna te vallen toen hij tijdens een praatje met Kruijswijk bijna tegen een volgauto van Team DSM knalde. "Alles wat tegen kon zitten, zat tegen. We hadden gehoopt het verschil te kunnen maken, maar het werd een dag van achtervolgen en de schade beperken", aldus Van Aert.