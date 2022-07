Surinaamse luchtvaartmaatschappij schrapt reeks vluchten van en naar Amsterdam

De Surinaamse luchtvaartmaatschappij Surinam Airways, ook wel de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), schrapt deze maand een reeks retourvluchten naar Amsterdam. Het gaat om zeven heen- en terugvluchten die gepland waren tussen 8 en 17 juli. Dat melden meerdere Surinaamse media, waaronder Dagblad Suriname.

De luchtvaartmaatschappij zegt dat de situatie wordt veroorzaakt door de nasleep van de coronapandemie, het niet hebben van een eigen vloot en hoge brandstofprijzen. Ook vluchten naar Miami worden geschrapt.

Reorganisatie ingezet

Er is, zo stelt het bedrijf volgens het dagblad, "fundamentele interventie vereist". Er zou een reorganisatie in gang zijn gezet om het bedrijf weer gezond te maken. Reizigers die worden getroffen door de annuleringen kunnen aanspraak maken op een voucher of hun vlucht laten omboeken.

Een van de reizigers die hierdoor worden getroffen, is de vader van Loraine Oosterhuis-van de Leuve. Zij laat aan de NOS weten dat haar vader sinds afgelopen zondag vanuit Nederland naar Suriname probeert te vliegen. "We proberen nu via KLM te boeken, maar een enkeltje is vier keer zo duur." Ze zegt dat de Surinaamse luchtvaartmaatschappij veel wordt gebruikt door Surinamers die naar Nederland reizen.

Bovendien is er geen communicatie vanuit de luchtvaartmaatschappij zelf, zegt ze. "Er is ons officieel niks verteld, we hebben het via via moeten horen."

Vertrouwen onder druk

Volgens vaksite Luchtvaartnieuws verkeert Surinam Airways al jaren in financieel zwaar weer. Het bedrijf zou een grote schuldenlast hebben en heeft geen eigen vliegtuigen meer. Vliegtuigen elders huren is erg duur.

De luchtvaartmaatschappij was voor de NOS vanavond niet bereikbaar voor commentaar.