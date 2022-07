Simons en De Jong vol overgave in 'project' PSV: 'We moeten snel top zijn'

Voor de een is alles nieuw, de ander heeft alles wel zo'n beetje meegemaakt. Xavi Simons en Luuk de Jong zijn sinds kort ploeggenoten bij PSV. Maar waar De Jong, die tussen 2014 en 2019 al bij de club speelde, zijn weg blindelings weet te vinden, is het voor Simons allemaal nog onwennig. "Ja, het is best spannend in het begin. Nieuwe spelers, nieuwe trainers. Maar ik kijk er naar uit", verwoordt Simons zijn gevoel in zijn eerste week bij PSV. "Voor mij voelt het wel een beetje als thuiskomen", zegt de 31-jarige De Jong. "Ik heb vijf prachtige jaren gehad in mijn eerste periode en ben met een mooi gevoel weggegaan. En als je ergens een leuke tijd hebt gehad, wil je vaak wel terugkomen." Enthousiasme Van Nistelrooij De Jong en Simons vielen beiden voor het enthousiasme van Ruud van Nistelrooij, sinds dit seizoen de trainer van PSV. In een persoonlijk gesprek overtuigde hij beide spelers voor PSV te kiezen. De Jong: "Hij is eager om ons dingen bij te leren en ons zo sterk mogelijk te maken. Dat merk je in de eerste dagen direct, hij is daar heel erg mee bezig." Simons: "De manier hoe hij het voetbal ziet, hoe hij wil werken, dat vind ik fijn. Het is echt een project, daarom heb ik gekozen om hier te komen."

Trainer Ruud van Nistelrooij overtuigde Xavi Simons en Luuk de Jong om naar PSV te komen - Pro Shots

Simons is pas 19 jaar, speelde in de jeugd bij FC Barcelona en trainde én speelde bij Paris Saint-Germain samen met Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar. Dat is allemaal prachtig, maar Simons weet waar hij staat. "Natuurlijk was het een geweldige ervaring, trainen en spelen met zulke grote spelers. Weinigen kunnen zeggen dat ze dat hebben meegemaakt. Maar nu gaat mijn carrière echt beginnen, zo voel ik het." De aanvallende middenvelder was al vroeg op zichzelf aangewezen. Vanaf zijn zevende woonde hij in La Masía, de befaamde jeugdopleiding van Barcelona. "Daar woonden we samen met alle spelers, jong en oud door elkaar. Dat was best leuk hoor, zonder ouders. En zeker niet eenzaam. We waren echt samen daar. Mijn droom was voetballer worden en ik heb er alles aan gedaan om dat tot realiteit te maken." Leren van tegenslag De Jong weet wat het is om als jonge speler bij een nieuwe club terecht te komen. Hij verruilde zelf op 21-jarige leeftijd FC Twente voor Borussia Mönchengladbach. Een succes werd dat niet. "Als je jong bent, zit je alleen maar in de lijn naar boven. Alles gaat goed, maar dan kom je bij een nieuwe club en dan gaat het minder. Als je dat nooit ervaren hebt, is dat niet makkelijk. Daar moet je mee leren omgaan. Ik heb daar ook veel van geleerd."