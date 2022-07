Vapes roken op de school-wc: 'sommige docenten geloven dat het markeerstiften zijn'

Vapen op de schoolwc

Zo'n 6000 minderjarigen vulden een online vragenlijst in van NOS Stories. Van hen zeiden er meer dan 3000 wel eens gevaped te hebben of dit regelmatig te doen. Opvallend: 240 van die jongeren waren 12 jaar en jonger.

"Hoewel we de data nog niet hebben, horen en zien wij ook de signalen dat dit toeneemt," zegt Trimbos-arts Esther Croes. "Daar maken we ons wel zorgen over." Een van die signalen is het vape-gebruik op school. Zo trok een basisschool in Helmond vorige maand aan de bel vanwege vapes in groep 7.

Van de 642 middelbare scholen in Nederland die een online vragenlijst ontvingen van de NOS, reageerden er 120; 80 scholen zeiden dat er bij hen inderdaad gevaped wordt. Op zeker 50 scholen gebeurde dit ook echt in de school: op wc's, op de gang, zelfs in de klas.

Een docent die anoniem wil blijven, zegt: "Die vapes lijken met hun kleurtjes niet op sigaretten, vooral oudere docenten geloven het als leerlingen zeggen dat het een markeerstift is." Vijftien docenten en/of schoolleiders geven ook aan dat jongeren er in de klas last van hebben. "Ze zijn misselijk of afwezig," schrijft iemand. Andere signalen: "minder geconcentreerd", "suf", en in een enkel geval: "benauwd.

Het gebeurt vaak op de toiletten op school, vertelt ook Anne, een van de jongeren. Zelf gebruikt ze de e-sigaret dagelijks en ze ziet ook veel andere scholieren regelmatig vapen. "Er is weleens iemand betrapt. Het wordt dan afgepakt en ze bellen je ouders, verder gebeurt er niets. " "We krijgen regelmatig telefoontjes van schoolleiders en jongerenwerkers die ermee te maken krijgen en zorgen hebben", zegt arts-epidemioloog Esther Croes.