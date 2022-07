Oud-winnares Halep blijft indruk maken en haalt halve finales op Wimbledon

Simona Halep heeft voor derde keer de halve finales op Wimbledon gehaald. De kampioene van 2019 versloeg Amanda Anisimova op het Centre Court met duidelijke cijfers (6-2, 6-4) en is nog zonder setverlies.

Halep wordt sinds het voorjaar gecoacht door Patrick Mouratoglou, tot vorig jaar de trainer van Serena Williams, en die samenwerking slaat aan. "Hij heeft het vuur in mij weer aangestoken", verklaarde de 30-jarige Roemeense. In 2021 wilde Halep nog de tennissport vaarwel zeggen vanwege aanhoudend blessureleed.

Nu staat de voormalig nummer één van de wereld weer als een strijder op de baan. Halep was vorige maand op het grastoernooi in het Duitse Bad Homburg al met flinke cijfers te sterk voor Anisimova en was ook nu verreweg de betere speelster.

Halep dicteert, veel fouten Anisimova

Halep dicteerde het spel en had bijna op alles wat de Amerikaanse deed een passend antwoord. Anisimova ging forceren en produceerde de ene na de andere afzwaaier (28 onnodige fouten tegen 6 voor Halep).