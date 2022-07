Geblesseerde Nadal knokt zich op Wimbledon naar halve finales en treft Kyrgios

Rafael Nadal heeft op Wimbledon voor de achtste keer de laatste vier bereikt. De in Londen als tweede geplaatste Spanjaard, die een groot deel van de vier uur en twintig minuten vergende marathonpartij gehinderd werd door een onwillige buikspier, won in vijf sets van de Amerikaan Taylor Fritz: 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6 (10-4). Nadal, die dit jaar al de Australian Open en Roland Garros op zijn naam schreef, beleefde een vliegende start met een break, maar was dat vroege voordeeltje halverwege de set alweer kwijt. De Spanjaard kwam bij zijn volgende opslagbeurt opnieuw in de problemen en leverde die uiteindelijk in met een dubbele fout. Fritz profiteerde optimaal en boog met een vlekkeloze servicegame de 3-1 achterstand om naar setwinst. Blessurebehandeling Geholpen door een paar cadeautjes van de Amerikaan pakte Nadal ook in de tweede set meteen een break voorsprong, maar die raakte hij andermaal weer snel kwijt, dit keer door een slappe forehand in het net. Daarmee waren de problemen nog niet uit de wereld voor de tweevoudig Wimbledon-kampioen. Hij kon door een opspelende buikspierblessure niet meer voluit serveren. Op 4-3 volgde dan ook een korte blessurebehandeling.

Rafael Nadal krijgt medische bijstand - EPA

Hoewel zijn vader vanuit de spelersbox leek te gebaren dat zoonlief beter kon opgeven, dacht Nadal junior daar anders over. Sterker, hij slaagde er, leunend op een nog wel voortreffelijk marcherende forehand, zelfs in om de tweede set te winnen. Een dubbele fout kostte hem in de beginfase van de derde set echter weer een servicegame. Die marge liet Fritz zich niet meer ontglippen. Wilskracht Maar nog steeds was het niet gedaan met de wilskracht van Nadal. Hij zag in de vierde set een break voorsprong verloren gaan, maar brak Fritz op 5-5 opnieuw, waarna de Spaanse routinier, die al zijn zeven eerdere kwartfinales op Wimbledon tot een goed einde had gebracht, zich naar een beslissende set serveerde.

Taylor Fritz - EPA

Daarin kwam de serverende Fritz op 3-3 met de schrik vrij toen hij op 30-40 eerst de bal bovenop de baseline sloeg en daarna een netballetje mee had. Twee breakpoints later moest de Amerikaan, die tot deze editie van Wimbledon op een grandslamtoernooi nooit voorbij de derde ronde was gekomen, alsnog de game afgeven. De schade was een game later alweer gerepareerd in een partij die nog altijd alle kanten op kon gaan. Een supertiebreak moest uiteindelijk de beslissing brengen. Daarin deelde Nadal ouderwets de lakens uit tegen Fritz die na drie tweede opslagen tegen een 5-0 achterstand aankeek. De underdog vocht zich nog wel even terug, maar kon niet voorkomen dat de voormalige nummer één van de wereld (nu vierde) zich naar zes matchpoints op rij sloeg. Op de tweede was het raak voor de 22-voudig grandslamwinnaar. Primeur voor Kyrgios Om de eindstrijd te bereiken moet Nadal afrekenen met Nick Kyrgios, die zich ten koste van Cristian Garín voor het eerst voor de halve finales van een grandslamtoernooi plaatste. De Australische nummer 40 van de wereld was de Chileen (43ste) met 6-4, 6-3, 7-6 (5) de baas.

Nick Kyrgios - AFP