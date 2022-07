Van der Hoorn grijpt net naast ritzege Tour, rampdag Roglic in kasseienthriller

Taco van der Hoorn heeft net naast de winst van de vijfde etappe van de Tour de France gegrepen. De Nederlander werd in de eindsprint van de kopgroep op de streep geklopt door de Australiër Simon Clarke. "Misschien krijg ik deze kans wel nooit meer", treurde Van der Hoorn na de finish. "Misschien had ik iets langer moeten wachten en eroverheen komen als hij echt stilviel", analyseerde Van der Hoorn na enkele krachttermen. Voor de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma was het een rampdag. Kopman Primoz Roglic verloor na een valpartij 2.08 minuten op Tadej Pogacar, de Tourwinnaar van de afgelopen twee jaar. Bekijk hieronder de reacties van Taco van der Hoorn, etappewinnaar Simon Clarke, Primoz Roglic, Steven Kruijswijk, Wout van Aert, Jonas Vingegaard en Jumbo-Visma-ploegleider Grischa Niermann.

Een rampdag dus voor Jumbo-Visma, maar een kleine pleister op de wond was dat Wout van Aert, ondanks een val, zijn gele trui behield in de rit over 158 kilometer van Lille naar Arenberg met elf kasseistroken. Pogacar deed van de klassementsmannen de beste zaken. De Sloveense titelverdediger werd zevende op 0.51 seconden van winnaar Clarke. Van Aert en Jonas Vingegaard, die tijdens de chaos op de kasseistroken op een ongelukkig moment pech kreeg, verloren uiteindelijk slechts 0.13 op Pogacar. Val Roglic door hooibaal De valpartij van Roglic werd veroorzaakt door een slingerende hooibaal. Daarbij ging zijn schouder uit de kom. De Sloveen wist zijn schouder zelf weer terug te zetten op een stoeltje van een toeschouwer langs de weg, maar hij liep daarbij wel een flinke achterstand op.

In de kasseienrit van de Tour de France raakt een motorfiets een hooibaal, die op de weg slingert en Primoz Roglic van zijn fiets maait. - NOS

Een deel van het peloton ging met knikkende knieën in Lille van start voor de rit, waar in de laatste 77 kilometer elf kasseistroken lagen te wachten. Voor het zover was, ontstond er een kopgroep. Met, zoals hij voor de start al beloofde, Taco van der Hoorn. De Nederlandse renner van Intermarché-Wanty ging ervandoor met de Noor Edvald Boasson Hagen en de onvermoeibare Deense bergkoning Magnus Cort Nielsen. Even later kreeg het trio gezelschap van Alexis Gougeard, Simon Clarke en Neilson Powless. Het zestal wist een maximale voorsprong van 3,5 minuut bij elkaar te fietsen. Botsing Van Aert en Kruijswijk Met de wind in de rug ging het snoeihard in de richting van de kasseien, maar nog voor de eerste stroken ging het mis voor Jumbo-Visma. Op 98 kilometer van de finish ging geletruidrager Wout van Aert onderuit toen hij op een rotonde het achterwiel van Steven Kruijswijk raakte.

Nog voor de eerste kasseistrook ligt de gele trui op de grond. Wout van Aert en Steven Kruijswijk beginnen vervolgens aan een gevaarlijke achtervolging. - NOS

De Jumbo-Visma-renners gingen in de achtervolging, maar een ongeluk zat opnieuw in een klein hoekje. Van Aert lette niet goed op tijdens een overlegje met Kruijswijk en knalde bijna op een volgauto van Team DSM. Zo'n tien kilometer voor de eerste kasseistrook keerde het duo terug in het peloton. Meer malheur voor Jumbo-Visma Van der Hoorn en zijn kompanen denderden als eerste over de kasseien. In het peloton was het nervositeit troef, met tal van hachelijke momenten. Zo kreeg Jonas Vingegaard pech aan zijn fiets. De Deen wisselde van fiets met ploeggenoot Nathan van Hooydonck, maar die was veel te groot. Na enkele koddige taferelen en fietswissels kon Vingegaard in de achtervolging.

Jonas Vingegaard heeft pech in de kasseienrit en dan begint het geklungel. - NOS