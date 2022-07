Helft van lokale en regionale politici ervaart agressie

Lokale en regionale politici melden steeds vaker dat ze te maken krijgen met agressie vanwege hun werk. Dat blijkt uit de Monitor Integriteit en Veiligheid, die minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Ongeveer de helft van de burgemeesters, wethouders, raadsleden en Statenleden heeft er inmiddels ervaring mee.

Bruins Slot noemt de uitkomsten zorgwekkend. Ook een derde van de ambtenaren in Nederland is wel eens geconfronteerd met agressie, bedreiging of intimidatie.

In 2020 meldde nog 35 procent van de lokale en regionale politici dat ze slachtoffer zijn geweest van agressie, dit jaar is dat gestegen tot 49 procent. De stijging wordt vooral veroorzaakt door online agressie en intimidatie. De politici worden uitgescholden en krijgen soms doodsbedreigingen. Onacceptabel, vindt Bruins Slot.

Corona

De minister laat onderzoek doen naar de specifieke oorzaken voor de stijging, waarbij ook gekeken wordt naar de afgelopen coronaperiode. Of dat meespeelt is nog niet duidelijk, maar wel dat er toen een verschuiving plaatsvond van fysieke naar digitale bedreigingen.

In haar brief aan de Kamer wijst Bruins Slot erop dat politici en ambtenaren gratis een cursus kunnen volgen om te leren omgaan met agressie en intimidatie. Daarnaast maakt ze vijf miljoen euro vrij om vooral kleine gemeenten te helpen zich te wapenen tegen bedreigingen.