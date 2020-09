Italië is plots jong én aanvallend: 'Mancini heeft een revolutie ontketend'

Om 20.20 uur begint op NPO 3 de voorbeschouwing op Nederland-Italië, het tweede duel van Oranje in de Nations League. De aftrap is om 20.45 uur. Het duel is ook te zien op NOS.nl in de NOS-app en is te volgen in Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1.

"Mancini heeft een revolutie ontketend", stelt Fabio Licari, volger van de nationale ploeg voor La Gazzetta dello Sport. "Italië is niet als andere landen, wij zijn het niet gewend om zo'n jong team te hebben. In het verleden bleven goede jonge spelers in de onder 21, anders dan De Ligt bij Holland."

"Mancini besloot: we moeten spelen als Barcelona en Manchester City, als de beste ploegen van Europa. Ik kan me geen Italië als dit herinneren, ze wonnen tien keer in de EK-kwalificatie en speelden heel goed, spectaculair. Het is echt een ander team."

"Ik denk dat Mancini iets blijvend veranderd heeft; als we in de toekomst een hele goede 20-jarige speler hebben, speelt hij in het nationale elftal en niet in de onder 21. Het is een kantelmoment, hij heeft de filosofie veranderd en ik denk niet dat we nog teruggaan naar hoe het was."

"Maar je moet weten: Italiës grootste probleem is normaal gesproken dat we slecht spelen tegen de slechte teams en goed tegen grote landen als Duitsland en Frankrijk. Tegen landen als Luxemburg of Finland scoorden we één keer en oogden dan moe en lui. Nu wonnen we met 9-1 van Armenië. We willen tegenwoordig altijd domineren, altijd één keer vaker scoren."

De 21-jarige Zaniolo is ploeggenoot van Justin Kluivert bij AS Roma en staat te boek als groot talent. Licari is in ieder geval overtuigd. "Ik kan me geen speler als Zaniolo herinneren in de laatste tien jaar. Hij is echt ongelofelijk. Er zit geen grens aan, geloof me. Het is onmogelijk hem op fysiek vlak af te stoppen. Hij is snel, zijn schot is net zo goed als dat van Totti en hij kan overal spelen."

"Het probleem is alleen zijn professionaliteit. Als hij de instelling van Buffon, Cannavaro of Pirlo zou hebben, zou hij de volgende Italiaanse superster worden. Misschien verandert hij nog, want wat Zaniolo kan doen, is ongelofelijk."