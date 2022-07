Drietal verdacht van poging tot doodslag bij trekkerprotest A32 Heerenveen

Twee mannen en een jongen zijn gisteravond bij een trekkerprotest op de A32 bij Heerenveen opgepakt op verdenking van poging tot doodslag. Het gaat om mannen van 46 en 34 jaar oud, en een 16-jarige jongen, meldt het Openbaar Ministerie.

Bij het incident heeft de politie gericht geschoten op een trekker en waarschuwingsschoten gelost. Het Friese korps heeft op Twitter gemeld dat een tractorbestuurder probeerde in te rijden op agenten bij de politieblokkade.

Het drietal is "in de hectische situatie ter plaatse" opgepakt voor een poging tot doodslag, schrijft het OM. Nader onderzoek moet nog uitwijzen of die verdenking tegen een of meerdere personen blijft staan, zegt een woordvoerder in een toelichting. Er is verder geen nieuwe informatie gemeld over wat er precies gebeurd is.

Twee schoten

Op videobeelden die rondgaan op sociale media is te zien dat een rode trekker langs de politieblokkade rijdt. Vervolgens richten agenten hun vuurwapens op de rijdende tractor en zijn er twee schoten te horen. De rijksrecherche onderzoekt de zaak, zoals verplicht is als agenten hun dienstwapens gebruiken.

Bekijk hier beelden van het schietincident: