Werder Bremen in de clinch met rechts-populistisch FPÖ, dat excuses eist

De Duitse promovendus Werder Bremen reisde vorige week af naar een idyllisch bergdorp in Oostenrijk, om zich daar in serene rust voor te bereiden op het nieuwe voetbalseizoen. Inmiddels ligt de club echter flink in de clinch met de lokale tak van de rechts-populistische partij FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs). De Duitsers streken neer in Zell am Ziller, een skioord in Tirol waar ook Ajax zich enkele zomers in het zweet werkte op trainingskampen. Op de eerste dag viel de sociale media-afdeling van Werder Bremen iets op: naast het trainingsveld hing een spandoek van de FPÖ. De Tiroler afdeling van de partij hield er net die dag een evenement. Werder wijdde er een tweet aan. "Wij voelen ons hier al zo thuis, dat we het ook hier aandurven: een duidelijke boodschap tegen nazi's!" Met een hashtag voegde de club er nog aan toe dat je je buren niet uit kan kiezen.

Het statement bleef niet onopgemerkt. De FPÖ, nog altijd een belangrijke factor in de Oostenrijkse politiek , deinst voor enige polemiek niet terug. Een reactie op de tweet volgde snel. "Wij hebben deze smerige, linkse Piefke (een neerbuigende term voor Duitser, red.) niet nodig hier. Ze moeten 'regenboog-ramadan' maar in Duitsland gaan vieren", schreef persvoorlichter Leo Kohlbauer. Op de Facebook-pagina schreef de partij dat het Duitse voetbal steeds meer door linksradicalen wordt beïnvloed. Daarmee was de kous niet af. Markus Abwerzger, de lokale voorzitter van de FPÖ, eiste excuses en geld van de 'domkoppen' bij Werder. En snel. Hij kondigde aan dat de club zich binnen een week moest verontschuldigen voor zijn 'denigrerende' tweet en die moest verwijderen. Daarbij wil hij een schadevergoeding van 10.000 euro. Als de Duitsers dat alles weigeren zou er een rechtszaak volgen, aldus Abwerzger. De bewuste tweet staat vooralsnog nog steeds online. Geëngageerde club Dat juist Werder Bremen zich zo nadrukkelijk uitsprak tegen de FPÖ is geen toeval. De club heeft in Duitsland de naam maatschappelijk geëngageerd te zijn. Werder ondersteunde bijvoorbeeld de actie 'Nazi' uit de stadions', opgezet door de club Babelsberg. Vier jaar geleden sprak clubvoorzitter Hubertus Hess-Grunewald zich nog uit tegen de rechtse AFD. "Het is een tegenstelling om voor Werder te zijn en om AFD te stemmen." Samen met Werders toenmalige spits Martin Harnik (Oostenrijks international) was hij bovendien aanwezig op een demonstratie tegen racisme en fascisme in Bremen. Hes-Grunewald is actief lid van de sociaaldemocratische SPD.