Tweede etappezege Vos in Giro, haar 32ste in totaal in de Italiaanse ronde

Marianne Vos heeft in de Giro Donne haar tweede etappezege geboekt. Na de derde etappe won ze in Bergamo ook de zesde rit. In de sprint van een groep van elf klopte de Jumbo Visma-renster de Belgische Lotte Kopecky en de Italiaanse Silvia Persico.

De rensters moesten in de etappe over 115 kilometer vijf keer de San Pantaleone (1,8 km à 5,6 procent) over en kregen in de finale ook nog de Città Alta (1,6 km à 7,9 procent) voor de kiezen.

De ene na de andere aanval mislukte. Op de Città Alta sloegen Vos, Elisa Longo Borghini en Mavi García, de Spaanse nummer twee van het klassement, na een val die een deel van het peloton ophield, een gaatje. Onder aanvoering van rozetruidraagster Annemiek van Vleuten wisten acht rensters toch weer aan te sluiten. De 35-jarige Vos boekte vervolgens haar 32ste ritzege in de Giro.