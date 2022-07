Beugelsdijk geschorst vanwege gokken op wedstrijden uit eigen competitie

Tom Beugelsdijk is akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de aanklager van de KNVB over een schorsing van vijf wedstrijden (waarvan twee voorwaardelijk).

De 31-jarige verdediger wordt gestraft voor het gokken op wedstrijden in competities waarin de speler zelf heeft deelgenomen. Volgens de KNVB heeft het onderzoek geen bewijs opgeleverd van matchfixing.

De zaak kwam aan het rollen toen bekend werd dat Beugeldijk (wiens naam pas in een later stadium openbaar werd gemaakt) een opvallende gele kaart zou hebben gepakt in een wedstrijd tegen PSV op 16 januari 2021.

De politie kon tijdens het onderzoek geen bewijs voor matchfixing vinden, maar stuitte wel wel op andere strafbare feiten.

Periode 2013-2021

Het bleek dat Beugelsdijk als speler van Sparta Rotterdam en ADO Den Haag tussen 2013 en 2021 meerdere keren gegokt heeft op wedstrijden uit de eredivisie en de bekercompetitie.

Volgens de KNVB-regels is het voor de spelers verboden om te gokken op duels in competities waarin zij uitkomen.

De zaak van de momenteel clubloze Beugelsdijk was onderdeel van een vijfdelige podcastserie gemaakt door twee onderzoekjournalisten van de NOS. Nieuwsgierig geworden? De afleveringen zijn hier via je favoriete podcastaanbieder te vinden.