Johnson wil door, steeds meer kabinetsleden zeggen vertrouwen op

De Britse premier Johnson is niet van plan af te treden, nu een aantal leden van zijn kabinet het vertrouwen in hem heeft opgezegd. Op de vraag in het Lagerhuis of hij zich omstandigheden kan voorstellen waaronder hij wel opstapt, zei hij: "Het is de opdracht van een premier om onder moeilijke omstandigheden door te gaan. En dat is wat ik ga doen."

Het is de vraag of zijn Conservatieve Partij hem die ruimte geeft. Johnson overleefde vorige maand een vertrouwensstemming. De regels schrijven voor dat zo'n stemming maar eens per jaar mag plaatsvinden, maar er gaan geruchten dat het comité dat daar over gaat de regels wil aanpassen.

Een journalist van Sky News twittert dat er mogelijk vanavond al wordt gestemd.