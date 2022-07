Johnson in Lagerhuis: Ik ga door

De Britse premier Johnson is niet van plan af te treden, nu een aantal leden van zijn kabinet het vertrouwen in hem heeft opgezegd. Op de vraag in het Lagerhuis of hij zich omstandigheden kan voorstellen waaronder hij wel opstapt, zei hij: "Het is de opdracht van een premier om onder moeilijke omstandigheden door te gaan. En dat is wat ik ga doen."

Twee leden van Johnsons kernkabinet stapten gisteren op omdat ze het vertrouwen in de integriteit van Johnson verloren zijn. Vandaag volgden nog vier staatssecretarissen. Ook een reeks andere Conservatieve bestuurders en parlementsleden zegde het vertrouwen in de premier op.

Monty Python

In het vragenuur ging het er fel aan toe. Een Schots Kamerlid vergeleek Johnson met de Zwarte Ridder uit Monty Python-film The Holy Grail, die stug doorvecht nadat eerst zijn armen en daarna zijn benen zijn afgehakt.

Oppositieleider Keir Starmer van Labour zei dat Johnson alleen nog door zijn "corrupte" Conservatieve Partij in het zadel wordt gehouden. Hij noemde Johnsons regering een zinkend schip en vergeleek het opzeggen van het vertrouwen door partijgenoten van Johnson met ratten die dat schip verlaten.

Johnson pareerde de aanvallen met beschuldigingen aan het adres van Labour en opmerkingen over een belastingverlaging die de Britse burgers honderden ponden per jaar moet opleveren.