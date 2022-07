'Politie schoot op 16-jarige trekkerbestuurder', boeren eisen bij bureau vrijlating

Dit is de situatie nu in Leeuwarden:

De jongen werd aangehouden bij een boerenprotest op de oprit naar de A32 in Heerenveen. De politie schoot gericht en loste waarschuwingsschoten, naar eigen zeggen omdat sprake was van een dreigende situatie. Gisteravond twitterde het Friese korps dat trekkerbestuurders probeerden in te rijden op agenten en dienstvoertuigen.

De moeder van de 16-jarige zegt tegen het AD dat hij op het moment van het incident met zijn broer op weg was naar huis. ,,De jongens hebben gisteren heel de dag gewerkt, daarna waren ze een beetje aan het twijfelen: gaan we wel of niet naar de protesten?", vertelt ze tegen de krant. "Ik zei nog: moeten jullie wel gaan? Want de sfeer is best agressief. Maar ze zijn 16 en 17, he, dus ze hadden 's avonds toch afgesproken bij Thialf."

Later op de avond kwamen ze bij de oprit van de A32 een politieafzetting tegen. De moeder ontkent dat haar zoon inreed op agenten. "Hij wilde eromheen rijden, over het talud. Ik begrijp niet waarom ze op de trekker geschoten hebben, echt niet. En als je schiet, waarom dan niet op de banden? Het kogelgat zit bij de cabine, hij had wel dood kunnen zijn."

Nette demonstratie

Voorman Mark van den Oever van boerenactiegroep Farmers Defence Force heeft "onze boeren en onze strijders" in een vlog opgeroepen om zich bij het bureau in Leeuwarden te verzamelen.

"Om te zorgen dat die jongen bevrijd wordt, om steun te betuigen en een nette demonstratie te houden zodat duidelijk wordt dat die jongen meteen naar huis toe moet want hij zit onschuldig vast."

Ook in de buurt van het provinciehuis in Leeuwarden hebben zich boeren met trekkers verzameld, meldt een verslaggever van de Leeuwarder Courant.

Nog veel onduidelijk

De politie wil ondanks herhaaldelijke verzoeken van de NOS op dit moment geen verdere toelichting geven over wat er bij de oprit in Heerenveen precies is gebeurd.

Op beelden is te zien hoe een trekker wegrijdt over een vluchtheuvel. Kort erna klinken twee schoten. Op een andere video die rondgaat op sociale media lijkt het dat een agent zijn wapen richt op een automobilist.

In deze montage is te zien hoe een agent zijn wapen richt op de bestuurder van een trekker: