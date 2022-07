Tientallen arrestaties bij actie tegen groot Europees mensensmokkelnetwerk

Gisteren werd al bekend dat bij de actie in Nederland zes mensen zijn gearresteerd, in Helmond, Dongen en Tilburg. Daar zijn ook doorzoekingen gedaan. Naar een zevende persoon wordt nog gezocht.

De groep smokkelde migranten in bootjes over Het Kanaal van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om een smokkelnetwerk dat sinds zeker oktober 2020 actief was en mogelijk duizenden mensen hielp de oversteek te maken. De verdachten werden in Nederland, Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk opgepakt.

De in Nederland opgepakte verdachten zijn allemaal Iraakse Koerden met een Nederlandse verblijfsvergunning. Zij waren met name verantwoordelijk voor het verstrekken van de materialen, meldt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee. In de doorzochte bedrijfspanden werden zwemvesten en boten gevonden.

De meeste arrestaties vonden plaats in Duitsland. Daar werden achttien mensen opgepakt. In totaal zijn zo'n 1200 reddingsvesten, 150 rubberboten en zo'n 40.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Onder de arrestaties waren ook drie kopstukken van de organisatie. Zij werden echter niet in Nederland opgepakt.

2500 euro per migrant

De verdachten vroegen aan migranten tussen de 2500 en 3000 euro voor een tocht over Het Kanaal. Zij zouden op sommige momenten tot wel vijftien boten tegelijkertijd het water in hebben gestuurd. De schatting is dat ongeveer de helft daarvan Engeland bereikte.

Veel andere boten met migranten worden onderschept, maar het komt ook voor dat de bootjes zinken of omslaan. Zo kwamen er bijvoorbeeld vorig jaar oktober 27 migranten om toen hun bootje kapseisde voor de Franse kust.