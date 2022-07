A12 weer vrij na protestactie Extinction Rebellion

De A12 bij Den Haag is weer vrijgegeven nadat klimaatactivisten van Extinction Rebellion de snelweg vanmiddag hadden geblokkeerd. De demonstranten zaten op het deel van de Utrechtsebaan, tussen het tijdelijke Tweede Kamergebouw en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Op het dak van een stilstaande auto hadden de actievoerders zich vastgeketend. Anderen hadden zich vastgeplakt op het asfalt om het verkeer te dwarsbomen. Omroep West meldt dat er tientallen mensen zijn aangehouden.

De groep eiste met de actie een onmiddellijke stop op subsidies voor olie, kolen en gas. Woordvoerder van Extinction Rebellion Chris Julien zei dat de politie al snel tot ontbinden van de demonstratie overging. "Op dit moment zitten er nog zo'n dertig mensen op de weg en vastgebonden op een auto bij de ingang van de tunnel", aldus Julien eerder op de dag.

Na ongeveer 20 minuten zou de politie hebben ingegrepen. "Dat staat in schril contrast met andere demonstraties van de laatste tijd. Demonstreren is een grondrecht. Voor ons is heel duidelijk waar de grens ligt, bij intimidatie en geweld. Wij zijn altijd geweldloos."

Niet vanwege de boeren

Een woordvoerder van de gemeente zei tegen ANP dat blokkades niet zijn toegestaan. "Blokkeren van wegen kan levensgevaarlijk zijn, niet alleen voor mensen die de weg blokkeren, maar ook voor andere verkeersdeelnemers."

Julien ontkende dat de locatie van de demonstratie bewust gekozen is vanwege de boerenblokkades. "We hadden vorig jaar ook het plan om dit te doen en hebben ook sit-ins gedaan bij de lobby van het ministerie van Financiën bijvoorbeeld. Het staat in een langere traditie. De nood is zo hoog, en daarom kozen we voor dit zware middel. "