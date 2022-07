Dit is wat je kan verwachten op het EK: 'Voorbereiding Oranje zegt niet zoveel'

Na weken voorbereiding is het eindelijk zover. Engeland trapt vanavond het Europees kampioenschap vrouwenvoetbal af met de wedstrijd tegen Oostenrijk. Nederland komt pas zaterdagavond om 21.00 uur in actie tegen topland Zweden. NOS-voetbalcommentator Frank Wielaard en analyticus Leonne Stentler praten je bij over het EK, de favorieten én natuurlijk hoe de vlag erbij hangt voor titelverdediger Oranje.

Wat kunnen we verwachten van Oranje in de groepsfase van het toernooi? Stentler: "Die groepsfase moeten ze toch wel door zien te komen. Het gaat tussen Zweden en Nederland. Zaterdag is al meteen de grote test. Zweden is er helemaal klaar voor en Nederland loopt nog een beetje achter de feiten aan. Maar we hebben ontzettend goede spelers, als alles goed valt hebben we zeker wel een kans." Wielaard: "Met de status van Nederland en gezien de tegenstand mag je toch wel verwachten dat ze eerste of tweede worden in de poule. Dat ze in ieder geval de kwartfinale halen. Maar Zweden zit erin, die zouden wel eens Europees kampioen kunnen worden."

EK Programma vrouwen - NOS

"De eerste wedstrijd tegen Zweden gaat veel zeggen. De voorbereiding zelf zegt niet zoveel, die heeft Parsons gebruikt om dingen te oefenen. Nu gaat het pas tellen. Als je meedoet met Zweden, kan je meedoen met het EK." Vijf jaar geleden won Oranje het EK. Wat is er nog over van het voetbal van toen? Wielaard: "Van het voetbal eigenlijk niks. Toen was het een counterploeg, nu is het een ploeg die de bal heeft en counteren anderen tegen jou. Die status hebben ze verdiend met de titel in 2017. Andere ploegen zeggen nu: Jullie zijn zo goed, hier heb je de bal!" Stentler: "Het is moeilijk te vergelijken met elkaar. Het lijkt wel een ander universum. Toen waren er geen verwachtingen, het was gewoon een groot feest dat het toernooi in Nederland was. De ploeg groeide en kreeg zelfvertrouwen. Dat kan je nooit meer zo ervaren."

Wielaard: "Ze hebben intussen wel geleerd hoe je de bal moet hebben, een aanval op moet bouwen en de tijd kan nemen. Ze zijn wel geduldig. Maar eerst konden we leunen op de achterhoede en dat kan nu niet meer met volle vertrouwen." Stentler: "In 2017 heeft Nederland laten zien dat het kan voetballen, kan opbouwen en domineren. Er is altijd een kans om je titel te prolongeren, maar gezien de andere ploegen moeten we realistisch zijn."

Analyticus Stentler mist nog 'juiste flow' bij Oranjevrouwen - NOS

Op wie moeten we letten tijdens dit EK? Wie is de favoriet voor de titel? Wielaard: "Naast Zweden zijn Engeland en Frankrijk ook twee grote favorieten. Spanje kan nog steeds heel goed voetballen, maar die missen nu én hun topscorer én hun spelbepaler." "Engeland speelt in eigen huis, heeft een heel brede selectie. Maar Zweden heeft echt heel goede spelers. Ze hebben Fridolina Rolfo, die is sterk, snel en maakt makkelijk doelpunten. Berg je dan maar!"

Stentler: "Zeker Zweden en Engeland. Waarbij die laatste de gevaarlijkste cocktail in handen heeft. Frankrijk heeft goede speelsters, maar er zijn wel wat aspecten aan Frankrijk die de kansen voor Nederland vergroten." "Het land komt op een eindtoernooi nooit verder dan de kwartfinale. Er is altijd wel iets aan de hand daar. Na het WK in 2019 zei de voormalig eerste keeper dat ze met deze coach (Corinne Diacre, red.) nooit een prijs winnen op een toernooi." Bondscoach Mark Parsons heeft nog niet echt de harten gestolen van de critici, wat mogen we van hem verwachten? Stentler: "Dat hij de harten nog niet heeft gestolen, is een consequentie van de KNVB en zijn beleid. Daar heeft hij nu nog last van. Uiteindelijk heeft hij zelf ook die keuze gemaakt. In combinatie met de weinig overtuigende WK-kwalificatiewedstrijden, wordt er wel een beetje sceptisch gekeken."

EK Vrouwenvoetbal bij de NOS - NOS