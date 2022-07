Servalkat of stokstaartje straks niet meer toegestaan als huisdier

Het moet afgelopen zijn met het houden van allerlei exotische zoogdieren als huis- of hobbydier. Het kabinet heeft een lijst gepubliceerd met 30 dieren die nog wel gehouden mogen worden. Vanaf 1 januari 2024 wordt het dan verboden om bijvoorbeeld een servalkat, stokstaartje of luiaard in huis te nemen. Minister Staghouwer van Landbouw wil op die manier het dierenwelzijn in Nederland verbeteren. De zogeheten 'positieflijst' is opgesteld op advies van een groep onafhankelijke wetenschappers. Zij hebben een groot aantal zoogdiersoorten die in Nederland gehouden worden beoordeeld op risicofactoren. Naast het dierenwelzijn is daarbij gekeken naar de risico's op letsel bij mensen veroorzaakt door de dieren en hoe groot de kans is dat ze ziektes overbrengen (zoönosen). Dierenwinkels mogen straks alleen nog dieren verkopen die op de lijst staan. De meeste 'gewone' huisdieren staan wel op de lijst, zoals honden, katten, cavia's en konijnen. Daarnaast blijven dieren als de alpaca, bunzing, bleke gerbil, Chinese waterree en de waterbuffel toegestaan als huis- of hobbydier.

De nieuwe lijst van dieren die straks nog zijn toegestaan, is hier na te lezen.

De serval hoort thuis op de savannes en open graslanden in Afrika, maar wordt ook steeds vaker in Nederland gehouden. Het dier met de grote oren en gestippelde vacht wordt gebruikt om mee te pronken op sociale media. Onlangs was er nog een zoektocht naar een ontsnapte serval in Hilversum. Volgens Staghouwer is de lijst "een grote stap" in het verbeteren van het dierenwelzijn. "Ik besef dat de lijst impact heeft op zowel houders die nu met veel liefde en plezier dieren houden als voor de sector. Maar we willen het welzijn van het dier zelf en de veiligheid van de mens vooropstellen." Dierentuinen en wildopvangcentra zijn uitgezonderd van de maatregel.