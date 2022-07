Vanavond op tv: Dag van de waarheid voor Boris Johnson • Nieuwe Wereldorde deel 2: Azië

Dag van de waarheid voor Boris Johnson

Al vier Britse ministers hebben het vertrouwen in premier Boris Johnsons opgezegd. Gisteravond stapten de ministers van Financiën en Volksgezondheid op, vanochtend kwamen daar die van Scholen en die van Kinderen en Gezinszaken bij.

Johnson ligt onder vuur omdat hij een partijlid dat was beschuldigd van seksueel misbruik op een belangrijke post benoemde en ontkende af te weten van de beschuldigingen. Later bleek dat dat hem wel verteld was.

Eerder kwam hij al in opspraak vanwege het bijwonen van feestjes in de ambtswoning in de periode dat er een strenge lockdown gold. Uiteindelijk overleefde hij toen een vertrouwensstemming binnen zijn partij.

De regels schrijven voor dat er pas na een jaar weer zo'n stemming plaats mag vinden. Maar leden van de commissie die daarover gaat azen op een regelwijziging, waardoor een snelle vertrouwensstemming wél mogelijk zou zijn.

Met andere woorden: het is de zoveelste dag van de waarheid voor Boris Johnson.